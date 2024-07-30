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Смена власти в США не гарантирует изменения ситуации в регионе и мире – Мамрадзе

Смена власти в США не гарантирует изменения ситуации в регионе и мире – Мамрадзе

Sputnik Грузия

Вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах в США, не стоит заранее надеяться на то, что ситуация в регионе и мире изменится, считает политолог... 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T22:39+0400

2024-07-30T22:39+0400

2024-07-30T23:00+0400

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петре мамрадзе

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Кто бы ни победил на выборах, не стоит заранее надеяться на то, что ситуация в мире изменится сразу же. То, как ведет себя лидер, пришедший во власть, обуславливается структурными факторами в обществе", - заявил Мамрадзе.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа изменится ситуация в мире и регионе, а отношение Америки к Грузии поменяется в лучшую сторону.

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