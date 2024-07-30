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Смена власти в США не гарантирует изменения ситуации в регионе и мире – Мамрадзе
Смена власти в США не гарантирует изменения ситуации в регионе и мире – Мамрадзе
Sputnik Грузия
Вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах в США, не стоит заранее надеяться на то, что ситуация в регионе и мире изменится, считает политолог... 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T22:39+0400
2024-07-30T22:39+0400
2024-07-30T23:00+0400
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петре мамрадзе
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Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Кто бы ни победил на выборах, не стоит заранее надеяться на то, что ситуация в мире изменится сразу же. То, как ведет себя лидер, пришедший во власть, обуславливается структурными факторами в обществе", - заявил Мамрадзе.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа изменится ситуация в мире и регионе, а отношение Америки к Грузии поменяется в лучшую сторону.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петре мамрадзе, видео
Смена власти в США не гарантирует изменения ситуации в регионе и мире – Мамрадзе
22:39 30.07.2024 (обновлено: 23:00 30.07.2024)
Вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах в США, не стоит заранее надеяться на то, что ситуация в регионе и мире изменится, считает политолог Петре Мамрадзе.
Об этом он рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции на тему "Ситуация в Грузии перед выборами начинает накаляться", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Кто бы ни победил на выборах, не стоит заранее надеяться на то, что ситуация в мире изменится сразу же. То, как ведет себя лидер, пришедший во власть, обуславливается структурными факторами в обществе", - заявил Мамрадзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа изменится ситуация в мире и регионе, а отношение Америки к Грузии поменяется в лучшую сторону.