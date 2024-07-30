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США не устраивает прагматичная политика правительства Грузии – кавказовед

США не устраивает прагматичная политика правительства Грузии – кавказовед

Sputnik Грузия

США попытаются устроить провокации в Грузии для того, чтобы Тбилиси гарантированно следовал их интересам 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T18:43+0400

2024-07-30T18:43+0400

2024-07-30T18:56+0400

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Об этом заявила российский кавказовед, специалист по вопросам региональной безопасности Сусанна Шашева в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В ходе пресс-конференции на тему: "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" Шашева поделилась мнением о перспективах развития отношений Грузии и России, о судьбе проекта первого глубоководного порта в Грузии Анаклия, о том, в какой степени усиление военного присутствия США и России в Черном море влияет на торговые и энергетические маршруты, как это может отразиться на экономических интересах стран региона и т.д."Думаю, будут какие-то провокации со стороны США, потому что тот прагматичный курс, который сейчас ведет правящая грузинская партия, не устраивает Америку. Думаю, американцы попытаются переломить ситуацию в свою сторону, и попытаются гарантировать себе, посредством этих выборов, что Грузия будет двигаться дальше, следуя интересам США и НАТО", – заявила Шашева.По ее словам, после выборов в Грузии наступит новая веха отношений с Россией."Выборы – это новая веха, новая глава в истории отношений, так всегда бывает. Даже если правящая партия Грузии останется, политика меняется каждый день, каждый час, и то, что будет происходить, станет ясно только с течением времени", – отметила она.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей.

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