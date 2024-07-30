https://sputnik-georgia.ru/20240730/tsel-globalnoy-partii-voyny---destabilizatsiya-v-regione-289258427.html

Цель "глобальной партии войны" – дестабилизация в регионе

Цель "глобальной партии войны" – дестабилизация в регионе

Sputnik Грузия

"Глобальная партия войны" работает над дестабилизацией в регионе, стремясь создать гуманитарный кризис, заявила российский кавказовед, специалист по вопросам... 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T22:50+0400

2024-07-30T22:50+0400

2024-07-30T23:01+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

черноморский регион

кризис

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1e/289258255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dbf7ef2414a725d3540014ea28bfa35.jpg

Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции на тему: "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Чаще всего под "глобальной партией войны" следует понимать различные группировки, организации, даже отдельные лица, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в различных регионах, странах, продвигая военные конфликты и стремясь к тому, чтобы полностью изменить текущий уклад безопасности. Они работают над полной дестабилизацией в регионе и стремятся создать гуманитарный кризис, какой-то вакуум, который потом можно было бы заполнить чем-либо", - сказала Шашева.Как ранее заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, "глобальная партия войны" – это не конкретная партия, а все политические субъекты, чья риторика подразумевает создание очагов напряженности, создание "второго фронта", при этом она не имеет географии.По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".

черноморский регион

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, черноморский регион, кризис, видео