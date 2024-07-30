Цель "глобальной партии войны" – дестабилизация в регионе
22:50 30.07.2024 (обновлено: 23:01 30.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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"Глобальная партия войны" работает над дестабилизацией в регионе, стремясь создать гуманитарный кризис, заявила российский кавказовед, специалист по вопросам региональной безопасности Сусанна Шашева.
Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции на тему: "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Чаще всего под "глобальной партией войны" следует понимать различные группировки, организации, даже отдельные лица, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в различных регионах, странах, продвигая военные конфликты и стремясь к тому, чтобы полностью изменить текущий уклад безопасности. Они работают над полной дестабилизацией в регионе и стремятся создать гуманитарный кризис, какой-то вакуум, который потом можно было бы заполнить чем-либо", - сказала Шашева.
Как ранее заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, "глобальная партия войны" – это не конкретная партия, а все политические субъекты, чья риторика подразумевает создание очагов напряженности, создание "второго фронта", при этом она не имеет географии.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
"Чаще всего под "глобальной партией войны" следует понимать различные группировки, организации, даже отдельные лица, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в различных регионах, странах, продвигая военные конфликты и стремясь к тому, чтобы полностью изменить текущий уклад безопасности. Они работают над полной дестабилизацией в регионе и стремятся создать гуманитарный кризис, какой-то вакуум, который потом можно было бы заполнить чем-либо", - сказала Шашева.
Как ранее заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, "глобальная партия войны" – это не конкретная партия, а все политические субъекты, чья риторика подразумевает создание очагов напряженности, создание "второго фронта", при этом она не имеет географии.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".