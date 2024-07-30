Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20240730/tsel-globalnoy-partii-voyny---destabilizatsiya-v-regione-289258427.html
Цель "глобальной партии войны" – дестабилизация в регионе
Цель "глобальной партии войны" – дестабилизация в регионе
Sputnik Грузия
"Глобальная партия войны" работает над дестабилизацией в регионе, стремясь создать гуманитарный кризис, заявила российский кавказовед, специалист по вопросам... 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T22:50+0400
2024-07-30T23:01+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
экспертное мнение
черноморский регион
кризис
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1e/289258255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dbf7ef2414a725d3540014ea28bfa35.jpg
Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции на тему: "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Чаще всего под "глобальной партией войны" следует понимать различные группировки, организации, даже отдельные лица, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в различных регионах, странах, продвигая военные конфликты и стремясь к тому, чтобы полностью изменить текущий уклад безопасности. Они работают над полной дестабилизацией в регионе и стремятся создать гуманитарный кризис, какой-то вакуум, который потом можно было бы заполнить чем-либо", - сказала Шашева.Как ранее заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, "глобальная партия войны" – это не конкретная партия, а все политические субъекты, чья риторика подразумевает создание очагов напряженности, создание "второго фронта", при этом она не имеет географии.По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
черноморский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1e/289258255_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f1732a51cec3627176daeca8501fe96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, черноморский регион, кризис, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, черноморский регион, кризис, видео

Цель "глобальной партии войны" – дестабилизация в регионе

22:50 30.07.2024 (обновлено: 23:01 30.07.2024)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
"Глобальная партия войны" работает над дестабилизацией в регионе, стремясь создать гуманитарный кризис, заявила российский кавказовед, специалист по вопросам региональной безопасности Сусанна Шашева.
Такое мнение она высказала в ходе пресс-конференции на тему: "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Чаще всего под "глобальной партией войны" следует понимать различные группировки, организации, даже отдельные лица, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в различных регионах, странах, продвигая военные конфликты и стремясь к тому, чтобы полностью изменить текущий уклад безопасности. Они работают над полной дестабилизацией в регионе и стремятся создать гуманитарный кризис, какой-то вакуум, который потом можно было бы заполнить чем-либо", - сказала Шашева.

Как ранее заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, "глобальная партия войны" – это не конкретная партия, а все политические субъекты, чья риторика подразумевает создание очагов напряженности, создание "второго фронта", при этом она не имеет географии.

По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0