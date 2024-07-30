https://sputnik-georgia.ru/20240730/u-gastroturizma-gruzii-bolshoy-potentsial--glava-assotsiatsii-289257747.html

У гастротуризма Грузии большой потенциал – глава Ассоциации

У гастротуризма Грузии большой потенциал – глава Ассоциации

Sputnik Грузия

Цель проекта – создание и популяризация гастрономических маршрутов грузинской региональной кухни 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T23:01+0400

2024-07-30T23:01+0400

2024-07-30T23:01+0400

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грузинская кухня

гастрономический туризм

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузия имеет большой потенциал развития гастротуризма, интерес к грузинской кухне во всем мире растет с каждым днем, заявила основатель Ассоциации гастрономического и сельского туризма Кети Квичидзе. Грузия последние годы активно занимается популяризацией гастротуризма. С 2021 года Национальная администрация туризма, совместно с Гастрономической ассоциацией и Бизнес-ассоциацией гастрономического туризма, проводят гастрономические туры по регионам Грузии. Цель проекта – создание и популяризация гастрономических маршрутов грузинской региональной кухни, представление нематериальных культурных ценностей, стимулирование внутреннего туризма и продвижение сельского хозяйства. Как пояснила Квичидзе, Грузия привлекательна для гастротуристов исходя из своей вкусной и разнообразной кухни. По ее словам, интерес к грузинскому гастротуризму проявляется не только в приезде большого количества туристов, но и в росте числа грузинских ресторанов за рубежом. "Например, если раньше у какого-то владельца был один ресторан за границей, то сегодня они уже открывают филиалы. Есть большой спрос в США, в различных странах Европы", - отметила она. По информации основателя Ассоциации, в прошлом году грузинский ресторан впервые появился и в Стамбуле, что большая редкость, и на сегодняшний день их число выросло до трех. Говоря о вызовах в сфере гастротуризма, Квичидзе среди основных проблем назвала неимение разнообразных продуктов в Грузии. "Возможно, развитие сельского хозяйства будет способствовать развитию производства продуктов. Речь идет о сохранении аутентичных продуктов, если мы будем использовать больше аутентичных продуктов в ресторанном бизнесе", - отметила она. Как пояснила Квичидзе, в Грузии большая проблема купить нормальный сыр и молочную продукцию, мясо и рыбу, помидоры вне сезона и т.д. По ее словам, если не будет хороших продуктов, о развитии гастрономии и речи быть не может.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, грузинская кухня, гастрономический туризм