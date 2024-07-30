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Валюту общей суммой в полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
Валюту общей суммой в полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
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Нарушители были оштрафованы на 10% от провозимой суммы 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T18:35+0400
2024-07-30T18:35+0400
2024-07-30T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли факты ввоза в страну незадекларированной крупной суммы денег в размере 655,6 тысячи лари по курсу Нацбанка Грузии через ТПП "Сарпи" (граница с Турцией) и "Красный мост" (граница с Азербайджаном), сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нарушители были оштрафованы на 10% от провозимой суммы, что составило 65,6 тысячи лари.Согласно грузинскому законодательству, декларированию подлежит любая сумма наличных, превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тпп "сарпи", турция, азербайджан, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, тпп "сарпи", турция, азербайджан, служба доходов министерства финансов грузии
Валюту общей суммой в полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
Нарушители были оштрафованы на 10% от провозимой суммы
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли факты ввоза в страну незадекларированной крупной суммы денег в размере 655,6 тысячи лари по курсу Нацбанка Грузии через ТПП "Сарпи" (граница с Турцией) и "Красный мост" (граница с Азербайджаном), сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии.
В целом таможенники 7-28 июля при личном досмотре и при осмотре багажа иностранцев, а также автомобилей, которыми они управляли, обнаружили незадекларированные 2,9 тысячи евро, 59,4 тысячи долларов и 7,3 миллиона российских рублей.
Нарушители были оштрафованы на 10% от провозимой суммы, что составило 65,6 тысячи лари.
Согласно грузинскому законодательству, декларированию подлежит любая сумма наличных, превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.