https://sputnik-georgia.ru/20240730/valyutu-obschey-summoy-v-polmilliona-lari-pytalis-taykom-provezti-v-gruziyu-289237311.html

Валюту общей суммой в полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию

Валюту общей суммой в полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию

Sputnik Грузия

Нарушители были оштрафованы на 10% от провозимой суммы 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T18:35+0400

2024-07-30T18:35+0400

2024-07-30T18:35+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли факты ввоза в страну незадекларированной крупной суммы денег в размере 655,6 тысячи лари по курсу Нацбанка Грузии через ТПП "Сарпи" (граница с Турцией) и "Красный мост" (граница с Азербайджаном), сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Нарушители были оштрафованы на 10% от провозимой суммы, что составило 65,6 тысячи лари.Согласно грузинскому законодательству, декларированию подлежит любая сумма наличных, превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тпп "сарпи", турция, азербайджан, служба доходов министерства финансов грузии