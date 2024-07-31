https://sputnik-georgia.ru/20240731/gruzinskaya-aviakompaniya-rasshirila-gruzovoy-aviapark-289272157.html

Грузинская авиакомпания расширила грузовой авиапарк

Грузинская авиакомпания расширила грузовой авиапарк

Sputnik Грузия

В целом Georgian Airlines Group выполняет грузовые рейсы шестью самолетами 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T20:01+0400

2024-07-31T20:01+0400

2024-07-31T20:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airlines Group пополнила свой авиапарк третьим грузовым авиалайнером Boeing 767-300, который она получила путем лизинга, говорится в сообщении авиакомпании.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Большая часть авиапарка Georgian Airlines Group получена от крупнейших лизинговых компаний США.В целом Georgian Airlines Group выполняет грузовые рейсы шестью самолетами. Грузовой Boeing 767-300 (Freighter) – cреднемагистральный транспортный самолет, разработанный американской фирмой Boeing. В 1993 году на основе пассажирского самолета Boeing 767-300 началась разработка грузового варианта Boeing 767-300 Freighter, оснащенного боковой грузовой дверью, специальным погрузочно-разгрузочным оборудованием и не имеющего окон в грузовой кабине. Самолет рассчитан на перевозку 54,4 тысячи кг коммерческой нагрузки в грузовой кабине объемом 457,1 м3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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