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Грузинская авиакомпания расширила грузовой авиапарк
Грузинская авиакомпания расширила грузовой авиапарк
Sputnik Грузия
В целом Georgian Airlines Group выполняет грузовые рейсы шестью самолетами 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T20:01+0400
2024-07-31T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airlines Group пополнила свой авиапарк третьим грузовым авиалайнером Boeing 767-300, который она получила путем лизинга, говорится в сообщении авиакомпании.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Большая часть авиапарка Georgian Airlines Group получена от крупнейших лизинговых компаний США.В целом Georgian Airlines Group выполняет грузовые рейсы шестью самолетами. Грузовой Boeing 767-300 (Freighter) – cреднемагистральный транспортный самолет, разработанный американской фирмой Boeing. В 1993 году на основе пассажирского самолета Boeing 767-300 началась разработка грузового варианта Boeing 767-300 Freighter, оснащенного боковой грузовой дверью, специальным погрузочно-разгрузочным оборудованием и не имеющего окон в грузовой кабине. Самолет рассчитан на перевозку 54,4 тысячи кг коммерческой нагрузки в грузовой кабине объемом 457,1 м3.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, boeing
экономика, грузия, новости, boeing
Грузинская авиакомпания расширила грузовой авиапарк
В целом Georgian Airlines Group выполняет грузовые рейсы шестью самолетами
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airlines Group пополнила свой авиапарк третьим грузовым авиалайнером Boeing 767-300, который она получила путем лизинга, говорится в сообщении авиакомпании.
Большая часть авиапарка Georgian Airlines Group получена от крупнейших лизинговых компаний США.
"Georgian Airlines Group продолжает расширять свой флот. Парк компании пополнился еще одним грузовым самолетом Boeing 767-300, и грузовые рейсы будут выполнять три самолета этого типа", – говорится в сообщении компании.
В целом Georgian Airlines Group выполняет грузовые рейсы шестью самолетами.
Грузовой Boeing 767-300 (Freighter) – cреднемагистральный транспортный самолет, разработанный американской фирмой Boeing. В 1993 году на основе пассажирского самолета Boeing 767-300 началась разработка грузового варианта Boeing 767-300 Freighter, оснащенного боковой грузовой дверью, специальным погрузочно-разгрузочным оборудованием и не имеющего окон в грузовой кабине.
Самолет рассчитан на перевозку 54,4 тысячи кг коммерческой нагрузки в грузовой кабине объемом 457,1 м3.