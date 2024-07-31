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Грузинский дзюдоист вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде в Париже
Грузинский дзюдоист вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная 31.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, вышел в полуфинал турнира на Олимпийских играх 2024 в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бекаури в четвертьфинале победил Хан Джу Ёпа из Южной Кореи в дополнительное время. В полуфинале грузинский дзюдоист встретится с Тристаном Мосахлишвили, выступающим за Испанию. В 1/8 финала Бекаури победил представителя Болгарии Ивайло Иванова.Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная, которую накануне завоевал дзюдоист Тато Григалашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
Грузинский дзюдоист вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде в Париже
На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, вышел в полуфинал турнира на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Бекаури в четвертьфинале победил Хан Джу Ёпа из Южной Кореи в дополнительное время.
В полуфинале грузинский дзюдоист встретится с Тристаном Мосахлишвили, выступающим за Испанию.
В 1/8 финала Бекаури победил представителя Болгарии Ивайло Иванова.
Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.
На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная, которую накануне завоевал дзюдоист Тато Григалашвили.