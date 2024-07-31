Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240731/gruzinskiy-dzyudoist-vyshel-v-polufinal-turnira-na-olimpiade-v-parizhe-289268835.html
Грузинский дзюдоист вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде в Париже
Грузинский дзюдоист вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T16:07+0400
2024-07-31T16:07+0400
спорт
грузия
новости
париж
лаша бекаури
тато григалашвили
олимпиада-2024 в париже
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137387_0:97:3107:1844_1920x0_80_0_0_31b8b2d20f7459401c772fc7a86559bd.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, вышел в полуфинал турнира на Олимпийских играх 2024 в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Бекаури в четвертьфинале победил Хан Джу Ёпа из Южной Кореи в дополнительное время. В полуфинале грузинский дзюдоист встретится с Тристаном Мосахлишвили, выступающим за Испанию. В 1/8 финала Бекаури победил представителя Болгарии Ивайло Иванова.Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная, которую накануне завоевал дзюдоист Тато Григалашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1b/276137387_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_85d1814ae0d1aab7593dba4eb8b82192.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, париж, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже

Грузинский дзюдоист вышел в полуфинал турнира на Олимпиаде в Париже

16:07 31.07.2024
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро)
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Лаша Бекаури (золото) и Лука Майсурадзе (серебро) - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, вышел в полуфинал турнира на Олимпийских играх 2024 в Париже.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Бекаури в четвертьфинале победил Хан Джу Ёпа из Южной Кореи в дополнительное время.
В полуфинале грузинский дзюдоист встретится с Тристаном Мосахлишвили, выступающим за Испанию.
В 1/8 финала Бекаури победил представителя Болгарии Ивайло Иванова.
Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.
На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная, которую накануне завоевал дзюдоист Тато Григалашвили.
© SputnikГрузия на Олимпиаде-2024 в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2024
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже
© Sputnik
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0