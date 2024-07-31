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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 31 июля

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 31 июля

Sputnik Грузия

В пятый день Олимпиады разыграют 20 комплектов медалей в 11 видах спорта 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T10:52+0400

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2024-07-31T10:52+0400

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лаша бекаури

тато григалашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Два грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в среду, 31 июля.В пятый день Олимпиады разыграют 20 комплектов медалей в 11 видах спорта.В весовой категории до 90 килограммов выступит грузинский дзюдоист Лаша Бекаури. Он начнет свое выступление с 1/8 финала, а соперник определится в поединке 1/16 финала.Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.На сегодняшний день в копилке сборной Грузии всего одна медаль – серебряная, которую накануне завоевал дзюдоист Тато Григалашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже