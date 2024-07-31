https://sputnik-georgia.ru/20240731/gruziya-poluchila-pervoe-zoloto-na-olimpiyskikh-igrakh-v-parizhe-289272306.html
Грузия получила первое золото на Олимпийских играх в Париже
Грузия получила первое золото на Олимпийских играх в Париже
Sputnik Грузия
В финале Бекаури победил японского дзюдоиста Сансиро Мурао 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T20:27+0400
2024-07-31T20:27+0400
2024-07-31T20:37+0400
спорт
грузия
новости
париж
тбилиси
лаша бекаури
тато григалашвили
олимпиада-2024 в париже
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/03/272685096_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_abf41bdf5212c3abf45f7ec58a443465.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес первое золото Грузии на Олимпийских играх в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В финале Бекаури победил японского дзюдоиста Сансиро Мурао, одного из фаворитов турнира.Это вторая золотая олимпийская медаль для грузинского дзюдоиста. В 2020 году Бекаури выиграл турнир на Олимпиаде в Токио.Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.Теперь на счету Грузии две медали – накануне серебро для сборной страны завоевал дзюдоист Тато Григалашвили (-81 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/03/272685096_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_1e77dda1697f7c5fe644f8c88359bcd2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже
Грузия получила первое золото на Олимпийских играх в Париже
20:27 31.07.2024 (обновлено: 20:37 31.07.2024)
В финале Бекаури победил японского дзюдоиста Сансиро Мурао
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес первое золото Грузии на Олимпийских играх в Париже.
В финале Бекаури победил японского дзюдоиста Сансиро Мурао, одного из фаворитов турнира.
Это вторая золотая олимпийская медаль для грузинского дзюдоиста. В 2020 году Бекаури выиграл турнир на Олимпиаде в Токио.
Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.
Теперь на счету Грузии две медали – накануне серебро для сборной страны завоевал дзюдоист Тато Григалашвили (-81 кг).