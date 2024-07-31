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Грузия получила первое золото на Олимпийских играх в Париже

Грузия получила первое золото на Олимпийских играх в Париже

Sputnik Грузия

В финале Бекаури победил японского дзюдоиста Сансиро Мурао 31.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес первое золото Грузии на Олимпийских играх в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В финале Бекаури победил японского дзюдоиста Сансиро Мурао, одного из фаворитов турнира.Это вторая золотая олимпийская медаль для грузинского дзюдоиста. В 2020 году Бекаури выиграл турнир на Олимпиаде в Токио.Бекаури – чемпион летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, серебряный призер летней Универсиады 2019 года в Неаполе, победитель чемпионата Европы 2021 года в Лиссабоне. Призер чемпионатов мира 2022 и 2023 годов. Чемпион и призер первенств Грузии среди кадетов, чемпион Европы и мира среди кадетов, чемпион Европы и мира среди юниоров и призер этапов Кубка Европы.Теперь на счету Грузии две медали – накануне серебро для сборной страны завоевал дзюдоист Тато Григалашвили (-81 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, париж, тбилиси, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже