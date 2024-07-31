https://sputnik-georgia.ru/20240731/iran-vazhnaya-strana-dlya-regiona---premer-gruzii-otvetil-na-kritiku-289265152.html

Иран – важная страна для региона. Премьер Грузии ответил на критику

Иран – важная страна для региона. Премьер Грузии ответил на критику

Sputnik Грузия

Накануне в Иране состоялась инаугурация нового президента 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Иран – важная страна для региона, и на инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана регион был представлен на высшем уровне, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста, почему глава правительства "поддерживает авторитарные государства". Кобахидзе вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили 30 июля присутствовал в Тегеране на инаугурации Пезешкиана. В мероприятии участвовали делегации 70 государств. По его словам, среди присутствующих были личный представитель Генсекретаря ООН, представитель Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. При этом премьер, отвечая на вопрос журналиста, испытывал ли он неловкость во время пребывания на инаугурации нового президента Ирана, который дал клятву на фоне выкриков "Смерть Америке и Израилю!", заявил, что такие спекуляции постыдны. Во время своего выступления на инаугурации Пезешкиан обвинил США в поддержке "преступлений Израиля в Секторе Газа". Во время возгласов "Смерть Америке!" и "Смерть Израиля!" новый президент Ирана сказал: "Те, кто поставляют оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности".На церемонии инаугурации, среди прочих, присутствовали представители йеменского движения "Хути", "Хезболла" и ХАМАС.Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, иран, ираклий кобахидзе, тбилиси, леван давиташвили, жозеп боррель, тегеран, хезболла, оон