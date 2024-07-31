https://sputnik-georgia.ru/20240731/iran-vazhnaya-strana-dlya-regiona---premer-gruzii-otvetil-na-kritiku-289265152.html
Иран – важная страна для региона. Премьер Грузии ответил на критику
Иран – важная страна для региона. Премьер Грузии ответил на критику
Sputnik Грузия
Накануне в Иране состоялась инаугурация нового президента 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T12:43+0400
2024-07-31T12:43+0400
2024-07-31T13:06+0400
грузия
новости
иран
ираклий кобахидзе
тбилиси
леван давиташвили
жозеп боррель
тегеран
хезболла
оон
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1f/289264988_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_851c6b71694163dde51e582fac037c6c.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Иран – важная страна для региона, и на инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана регион был представлен на высшем уровне, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста, почему глава правительства "поддерживает авторитарные государства". Кобахидзе вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили 30 июля присутствовал в Тегеране на инаугурации Пезешкиана. В мероприятии участвовали делегации 70 государств. По его словам, среди присутствующих были личный представитель Генсекретаря ООН, представитель Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. При этом премьер, отвечая на вопрос журналиста, испытывал ли он неловкость во время пребывания на инаугурации нового президента Ирана, который дал клятву на фоне выкриков "Смерть Америке и Израилю!", заявил, что такие спекуляции постыдны. Во время своего выступления на инаугурации Пезешкиан обвинил США в поддержке "преступлений Израиля в Секторе Газа". Во время возгласов "Смерть Америке!" и "Смерть Израиля!" новый президент Ирана сказал: "Те, кто поставляют оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности".На церемонии инаугурации, среди прочих, присутствовали представители йеменского движения "Хути", "Хезболла" и ХАМАС.Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
тбилиси
тегеран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/1f/289264988_116:0:1893:1333_1920x0_80_0_0_0caffd74315edbbdd908e291f5202cfd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, иран, ираклий кобахидзе, тбилиси, леван давиташвили, жозеп боррель, тегеран, хезболла, оон
грузия, новости, иран, ираклий кобахидзе, тбилиси, леван давиташвили, жозеп боррель, тегеран, хезболла, оон
Иран – важная страна для региона. Премьер Грузии ответил на критику
12:43 31.07.2024 (обновлено: 13:06 31.07.2024)
Накануне в Иране состоялась инаугурация нового президента
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Иран – важная страна для региона, и на инаугурации новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана регион был представлен на высшем уровне, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста, почему глава правительства "поддерживает авторитарные государства".
Кобахидзе вместе с первым вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили 30 июля присутствовал в Тегеране на инаугурации Пезешкиана. В мероприятии участвовали делегации 70 государств.
"Иран – очень важное государство в регионе, и как раз с учетом этого на этой инаугурации присутствовали все государства региона без исключения", – сказал Кобахидзе.
По его словам, среди присутствующих были личный представитель Генсекретаря ООН, представитель Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"То есть состав присутствующих был представительским. Что касается самого региона, регион был представлен на высшем уровне. Были в том числе премьер-министр Азербайджана, премьер-министр Армении", – сказал Кобахидзе.
При этом премьер, отвечая на вопрос журналиста, испытывал ли он неловкость во время пребывания на инаугурации нового президента Ирана, который дал клятву на фоне выкриков "Смерть Америке и Израилю!", заявил, что такие спекуляции постыдны.
Во время своего выступления на инаугурации Пезешкиан обвинил США в поддержке "преступлений Израиля в Секторе Газа". Во время возгласов "Смерть Америке!" и "Смерть Израиля!" новый президент Ирана сказал: "Те, кто поставляют оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности".
На церемонии инаугурации, среди прочих, присутствовали представители йеменского движения "Хути", "Хезболла" и ХАМАС.
Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог в двустороннем и многостороннем форматах и сотрудничают в сферах торговли, транспорта, образования и науки.