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Когда мопеды смогут ездить по "выделенкам" в Тбилиси?
Когда мопеды смогут ездить по "выделенкам" в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Парламент Грузии 19 июля утвердил соответствующие поправки в ряд законов 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября хочет ввести разрешение на передвижение по выделенным полосам в столице Грузии на мопедах и мотоциклах, наряду с муниципальным транспортом и такси категории "А", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии 19 июля утвердил соответствующие поправки в ряд законов, в том числе в закон "О дорожном движении" и в "Кодекс местного самоуправления". Они вступили в силу, и теперь каждый муниципалитет сам определит, как они будут действовать на его территории.По его словам, мопедам и мотоциклам можно будет ездить по выделенным линиям, но при этом будет запрещено останавливаться, чтобы забирать или высаживать пассажиров. Мопеды в Тбилиси в большинстве случаев используют курьеры, соответственно, предоставление возможности передвигаться по автобусным полосам может обеспечить сокращение времени доставки в безопасных условиях. С 1 июня 2023 года по "выделенкам" могут передвигаться такси категории "А" не старше 10 лет. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Когда мопеды смогут ездить по "выделенкам" в Тбилиси?
19:00 31.07.2024 (обновлено: 20:35 31.07.2024)
Парламент Грузии 19 июля утвердил соответствующие поправки в ряд законов
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября хочет ввести разрешение на передвижение по выделенным полосам в столице Грузии на мопедах и мотоциклах, наряду с муниципальным транспортом и такси категории "А", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Парламент Грузии 19 июля утвердил соответствующие поправки в ряд законов, в том числе в закон "О дорожном движении" и в "Кодекс местного самоуправления". Они вступили в силу, и теперь каждый муниципалитет сам определит, как они будут действовать на его территории.
"Правительство муниципалитета уже разработало и представило сакребуло (горсобрание) соответствующее постановление, которое определит движение мотоциклов и мопедов по автобусным линиям. Вопрос обсудят в сакребуло, и мы хотим, чтобы это правило было задействовано с 1 сентября", – сказал Каладзе.
По его словам, мопедам и мотоциклам можно будет ездить по выделенным линиям, но при этом будет запрещено останавливаться, чтобы забирать или высаживать пассажиров.
Мопеды в Тбилиси в большинстве случаев используют курьеры, соответственно, предоставление возможности передвигаться по автобусным полосам может обеспечить сокращение времени доставки в безопасных условиях.
С 1 июня 2023 года по "выделенкам" могут передвигаться такси категории "А" не старше 10 лет. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки.