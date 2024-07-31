https://sputnik-georgia.ru/20240731/kogda-mopedy-smogut-ezdit-po-vydelenkam-v-tbilisi-289268320.html

Когда мопеды смогут ездить по "выделенкам" в Тбилиси?

Когда мопеды смогут ездить по "выделенкам" в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Парламент Грузии 19 июля утвердил соответствующие поправки в ряд законов 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T19:00+0400

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каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 сентября хочет ввести разрешение на передвижение по выделенным полосам в столице Грузии на мопедах и мотоциклах, наряду с муниципальным транспортом и такси категории "А", заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии 19 июля утвердил соответствующие поправки в ряд законов, в том числе в закон "О дорожном движении" и в "Кодекс местного самоуправления". Они вступили в силу, и теперь каждый муниципалитет сам определит, как они будут действовать на его территории.По его словам, мопедам и мотоциклам можно будет ездить по выделенным линиям, но при этом будет запрещено останавливаться, чтобы забирать или высаживать пассажиров. Мопеды в Тбилиси в большинстве случаев используют курьеры, соответственно, предоставление возможности передвигаться по автобусным полосам может обеспечить сокращение времени доставки в безопасных условиях. С 1 июня 2023 года по "выделенкам" могут передвигаться такси категории "А" не старше 10 лет. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси