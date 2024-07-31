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Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек
Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек
Sputnik Грузия
Аджария – один из самых популярных регионов Грузии для туризма в летний сезон 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T17:20+0400
2024-07-31T17:20+0400
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торнике рижвадзе
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Летний туристический сезон в черноморском регионе Грузии Аджария проходит активно – число визитеров уже превысило 1,3 миллиона, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Аджария – один из самых популярных регионов Грузии для туризма в летний сезон. Регион позволяет насладиться как морскими, так и горными курортами. На заседании правительства Рижвадзе затронул вопрос пробок и нехватки парковочных мест в Батуми. По его словам, принято решение до конца сентября выделить для жителей и гостей черноморского города 1 тысячу парковочных мест на стадионе Батуми. Что касается пробок, Рижвадзе уверен, что открытие объездной дороги Батуми снизит дискомфорт, вызванный пробками, до минимума. Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране. Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пяти тоннелей. Заявлено, что работы завершатся в 2024 году. В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта. В результате осуществления проекта батумская объездная дорога вместе с кобулетской объездной дорогой разгрузит курортную зону Аджарии, что будет способствовать увеличению транзитного грузооборота. Начало купального сезона Купальный сезон в Батуми официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, аджария, батуми, торнике рижвадзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
туризм, грузия, новости, аджария, батуми, торнике рижвадзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек

17:20 31.07.2024
© photo: Sputnik / Murad OrujovНеповторимая Аджария - виды. Вечерний Батуми
Неповторимая Аджария - виды. Вечерний Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2024
© photo: Sputnik / Murad Orujov
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Аджария – один из самых популярных регионов Грузии для туризма в летний сезон
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Летний туристический сезон в черноморском регионе Грузии Аджария проходит активно – число визитеров уже превысило 1,3 миллиона, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства.
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Аджария – один из самых популярных регионов Грузии для туризма в летний сезон. Регион позволяет насладиться как морскими, так и горными курортами.

"Очень активно проходит туристический сезон в Аджарии... Что касается текущего морского туристического сезона, число уже осуществленных визитов составило более 1,3 миллиона, что примерно на 8% больше аналогичного показателя прошлого года", – заявил Рижвадзе.

На заседании правительства Рижвадзе затронул вопрос пробок и нехватки парковочных мест в Батуми. По его словам, принято решение до конца сентября выделить для жителей и гостей черноморского города 1 тысячу парковочных мест на стадионе Батуми.
"Так, в Батуми будет добавлено 1000 новых парковочных мест в текущем морском туристическом сезоне. Также мы активно работаем над развитием новых подземных парковочных пространств, это очень важно для города", – отметил он.
Что касается пробок, Рижвадзе уверен, что открытие объездной дороги Батуми снизит дискомфорт, вызванный пробками, до минимума.
Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране. Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пяти тоннелей. Заявлено, что работы завершатся в 2024 году.
В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта.
В результате осуществления проекта батумская объездная дорога вместе с кобулетской объездной дорогой разгрузит курортную зону Аджарии, что будет способствовать увеличению транзитного грузооборота.

Начало купального сезона

Купальный сезон в Батуми официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой.
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.
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