https://sputnik-georgia.ru/20240731/morskoy-sezon-v-razgare--kurorty-v-adzharii-posetili-bolee-13-milliona-chelovek-289266952.html

Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек

Морской сезон в разгаре – курорты в Аджарии посетили более 1,3 миллиона человек

Sputnik Грузия

Аджария – один из самых популярных регионов Грузии для туризма в летний сезон 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T17:20+0400

2024-07-31T17:20+0400

2024-07-31T17:20+0400

туризм

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торнике рижвадзе

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Летний туристический сезон в черноморском регионе Грузии Аджария проходит активно – число визитеров уже превысило 1,3 миллиона, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Аджария – один из самых популярных регионов Грузии для туризма в летний сезон. Регион позволяет насладиться как морскими, так и горными курортами. На заседании правительства Рижвадзе затронул вопрос пробок и нехватки парковочных мест в Батуми. По его словам, принято решение до конца сентября выделить для жителей и гостей черноморского города 1 тысячу парковочных мест на стадионе Батуми. Что касается пробок, Рижвадзе уверен, что открытие объездной дороги Батуми снизит дискомфорт, вызванный пробками, до минимума. Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране. Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пяти тоннелей. Заявлено, что работы завершатся в 2024 году. В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта. В результате осуществления проекта батумская объездная дорога вместе с кобулетской объездной дорогой разгрузит курортную зону Аджарии, что будет способствовать увеличению транзитного грузооборота. Начало купального сезона Купальный сезон в Батуми официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, аджария, батуми, торнике рижвадзе, служба по управлению чрезвычайными ситуациями