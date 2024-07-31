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Оскорбление общечеловеческого достоинства – Патриархия Грузии об открытии Олимпиады
Оскорбление общечеловеческого достоинства – Патриархия Грузии об открытии Олимпиады
Sputnik Грузия
Патриархия Грузии выразила сожаление о некоторых сценах, показанных во время открытия Олимпиады в Париже 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Некоторые сцены превратили торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже в оскорбление общего человеческого достоинства и пропаганду идеологии ЛГБТ+*, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Как отмечено в заявлении, Патриархия Грузии согласна с заявлением Вселенского Патриархата, где, среди прочих важных акцентов, отмечается следующее: "Очень прискорбно, что... в Париже мы стали свидетелями показа оскорбительных сцен для христианства и святого Евангелия, а также для каждого цивилизованного человека, который признает право на веру и уважение к религиозным символам". Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества. Позже директор по коммуникациям оргкомитета ОИ Энн Дескам принесла извинения зрителям, чувства которых могли задеть отдельные сцены церемонии открытия. При этом видео с церемонии было удалено с официального сайта Игр и канала Олимпиады в YouTube. Выступление на церемонии осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предприниматель Илон Маск, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, епископат Франции и другие. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вселенский патриархат, виктор орбан, париж, венгрия, италия, илон маск
Оскорбление общечеловеческого достоинства – Патриархия Грузии об открытии Олимпиады
11:34 31.07.2024 (обновлено: 12:54 31.07.2024)
Патриархия Грузии выразила сожаление о некоторых сценах, показанных во время открытия Олимпиады в Париже
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Некоторые сцены превратили торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже в оскорбление общего человеческого достоинства и пропаганду идеологии ЛГБТ+*, говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Как отмечено в заявлении, Патриархия Грузии согласна с заявлением Вселенского Патриархата, где, среди прочих важных акцентов, отмечается следующее: "Очень прискорбно, что... в Париже мы стали свидетелями показа оскорбительных сцен для христианства и святого Евангелия, а также для каждого цивилизованного человека, который признает право на веру и уважение к религиозным символам".
"Мы, со своей стороны, присоединяемся к общему возмущению и душевной боли, вызванным кощунственной постановкой, которая превратила торжественное открытие в оскорбление общего человеческого достоинства и пропаганду идеологии ЛГБТ+*", – говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на ней пародией на "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества.
Позже директор по коммуникациям оргкомитета ОИ Энн Дескам принесла извинения зрителям, чувства которых могли задеть отдельные сцены церемонии открытия.
При этом видео с церемонии было удалено с официального сайта Игр и канала Олимпиады в YouTube.
Выступление на церемонии осудили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предприниматель Илон Маск, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, епископат Франции и другие.
* Экстремистская организация, запрещенная в России