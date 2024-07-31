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"Почта Грузии" временно приостановила отправку мелких посылок в США
"Почта Грузии" временно приостановила отправку мелких посылок в США
Sputnik Грузия
Что стало причиной временной приостановки отправки посылок, не сообщается 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T16:00+0400
2024-07-31T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. "Почта Грузии" временно приостановила отправку международных писем и мелких посылок в США с 1 мая 2024 года, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии почтового оператора. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Агентству пояснили, что мелкими посылками считаются предметы и документы весом не менее 2 кг. Также, по информации "Почты Грузии", посылки весом более 2 килограмм можно отправить из Грузии в США беспрепятственно. Что стало причиной временной приостановки отправки мелких посылок, не сообщается, так же как и срок действия данного ограничения. "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года. "Почта Грузии" представлена 81 сервисным центром по всей стране. Цель компании – предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, "почта грузии", сша, почта
"Почта Грузии" временно приостановила отправку мелких посылок в США
Что стало причиной временной приостановки отправки посылок, не сообщается
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. "Почта Грузии" временно приостановила отправку международных писем и мелких посылок в США с 1 мая 2024 года, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии почтового оператора.
Агентству пояснили, что мелкими посылками считаются предметы и документы весом не менее 2 кг.
"Такие мелкие пакеты, отправленные с 1 мая по 24 июля, возвращаются назад, и отправителям возмещается потраченная на отправку сумма", – сообщили в Агентстве.
Также, по информации "Почты Грузии", посылки весом более 2 килограмм можно отправить из Грузии в США беспрепятственно.
Что стало причиной временной приостановки отправки мелких посылок, не сообщается, так же как и срок действия данного ограничения.
"Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года.
"Почта Грузии" представлена 81 сервисным центром по всей стране. Цель компании – предоставление пользователю услуг, входящих в сферу универсальных почтовых услуг. Компания ориентирована на использование современных технологий, что позволяет максимально быстро обслуживать клиентов и предоставлять качественные услуги.