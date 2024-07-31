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С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T09:01+0400

2024-07-31T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. В Грузию международные путешественники совершили 1,7 миллиона визитов во втором квартале 2024 года, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем за второй квартал 2023 года.Число туристических визитов в Грузию составило 1,2 миллиона, что на 9,2% больше, чем в апреле-июне прошлого года.Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны.Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,1 ночи.Больше всего визитеров было из Турции – 287,2 тысячи, что составляет 22,5% от общего числа визитеров. Далее следуют Россия (доля 20,9%) и Армения (10,6%). Иностранцы из Турции совершили 369,4 тысячи визитов, России – 312,1 тысячи, Армении – 195,9 тысячи.Согласно данным Сакстата, иностранцы потратили в Грузии до 3,4 миллиарда лари, что на 2,7% больше, чем за отчетный период 2023 года. Однако траты на один визит снизились на 1,8% и составили 2 251,8 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"