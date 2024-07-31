https://sputnik-georgia.ru/20240731/shasheva-razreshit-kitayu-stroit-port-anakliya--pravilnoe-reshenie-289258760.html

Шашева: разрешить Китаю строить порт Анаклия – правильное решение

Шашева: разрешить Китаю строить порт Анаклия – правильное решение

Sputnik Грузия

Разрешить китайской компании строить первый глубоководный порт в Грузии в поселке Анаклия, было правильным решением, так как Запад не является надежным... 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T10:00+0400

2024-07-31T10:00+0400

2024-07-31T10:00+0400

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Об этом заявила российский кавказовед, специалист по вопросам региональной безопасности Сусанна Шашевав ходе пресс-конференции на тему: "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я бы не сказала что не смогли найти инвестора на Западе. Скорее, учитывая за последний год динамику развития отношений и некий поворот Грузии в сторону Востока, это было вполне предсказуемым решением, и, на мой взгляд, очень верным, поскольку сейчас Запад, в виду того всего, что он пытается предложить на Южном Кавказе, в том числе Грузии, все равно является не самым надежным парнером. Поэтому, в этом плане, для Грузии было очень правильным решением развернуться на Восток и отдать строительство порта Анаклия Китаю", – заявила Шашева. По ее словам, Китай в целом можно рассматривать как гарант безопасности в регионе. "Но, на мой взгляд, порт точно будет построен, и ожидания грузинских властей, в целом Грузии от этого проекта, оправдаются", – отметила она. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. По итогам тендера до последнего времени претендентами были швейцарско-люксембургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Техническое, коммерческое и финансовое предложения поступили только от консорциума China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd.Тендер объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord. Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании.После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером, создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт.После завершения первой фазы проекта, по словам премьера, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год. Это ресурс пропуска грузов в 7,8 миллиона тонн.

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