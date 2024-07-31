https://sputnik-georgia.ru/20240731/svo-osvobozhdenie-toretska--mal-zolotnik-da-dorog-289272869.html

СВО: освобождение Торецка – "мал золотник, да дорог"

СВО: освобождение Торецка – "мал золотник, да дорог"

Sputnik Грузия

Освобождение города Торецк откроет российской армии путь с юга на Славянско-Краматорскую агломерацию, ускорит полное освобождение Донбасса от бандеровских... 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T21:20+0400

2024-07-31T21:20+0400

2024-07-31T21:20+0400

в мире

аналитика

обострение ситуации вокруг украины

сша

нато

донбасс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/11/272246676_0:90:3077:1820_1920x0_80_0_0_a37b937224adfff911962647b8e2fa84.jpg

Развивая наступление на донецком участке фронта, подразделения группировки российских войск "Центр" в начале недели освободили населенные пункты Волчье, Ленинское и 30 июля с боями вошли в город Торецк – важный логистический узел и крайний южный бастион ВСУ на оборонительной линии Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка.Близкое освобождение Торецка имеет важное оперативное значение, поскольку открывает российской армии путь с юга на Краматорск, до которого по прямой остается 35 км. Крупнейшая Славянско-Краматорская агломерация сегодня – основная цель российского наступления в Донбассе.Расширяя Торецкий плацдарм, группировка войск "Центр" активно использует штурмовую тактику, господствующие высоты, огневое превосходство артиллерии и абсолютное доминирование авиации ("длинный кулак" – высокоточные планирующие авиабомбы крупного калибра). Бандеровский гарнизон Нью-Йорка (поселок в 3 км к югу от Торецка) зажат наступающими российскими войскам в междуречье Железной и Кривого Торца.Украинское отступление из Торецка и российские "клещи" в районе Нью-Йорка обещают киевскому режиму обрушение значительного участка "восточного фронта" и дальнейшее снижение военной помощи США и НАТО. Украинское командование большими резервами на Торецком направлении не располагает, но с потерями не считается.Офицеры 47-й бригады ВСУ рассказали иностранным журналистам о катастрофической обстановке:"Русские не будут штурмовать Торецк так же долго, как это было в Авдеевке. Они просто сравняют нас с землей авиабомбами, которые уже сейчас превращают нашу жизнь в ад, а позиции и укрепления – в груды мусора".После провалов ВСУ в районах Очеретино и Красногоровки, на Покровском направлении депутаты Верховной рады критикуют главнокомандующего Александра Сырского за некомпетентность, окончательную утрату "Донецкого плацдарма" и требуют отставки военачальника.Крысы бегут с "корабля"Западные аналитики считают, что к падению украинского фронта приведет освобождение российскими войсками Мирнограда под Покровском. Полагаю, здесь возможны варианты. Газета The Washington Post прогнозирует трансформацию "устойчивых успехов" ВС России в дальнейшее изменение границ подконтрольной киевскому режиму территории. Германское издание Berliner Zeitung констатирует: Россия побеждает в конфликте, и последствия для Украины будут драматичными. Иностранные наемники массово покидают ряды ВСУ – крысы бегут с тонущего корабля.Старейшее издание ВМС США Naval News встревожено ростом боевого потенциала России и развертыванием в Черном море бригады российских подводных лодок с крылатыми ракетами на борту. Технологически совершенные и неуязвимые субмарины проекта 636.3 "Варшавянка" способны нести на себе по 18 ракет или торпед, то есть в условном залпе бригады ЧФ (шесть кораблей) может быть более 100 высокоточных крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2500 км, оснащенных осколочно-фугасными или проникающими боевыми частями массой 500 кг.Это большая проблема для ВСУ и НАТО, не располагающих средствами обнаружения и поражения "Варшавянок". Напомню, в ходе СВО "Калибры" Черноморского флота России поразили более 200 критически важных объектов противника.Между тем, в Вооруженных силах РФ 31 июля начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. Отрабатываются вопросы подготовки частей к боевому применению тактического ядерного оружия, то есть элементы получения, снаряжения специальных боевых частей, скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы или вылеты в назначенные районы патрулирования. Задействованы части Южного и Ленинградского военных округов, подразделения ВКС и ВМФ.Нестратегическими считаются ядерные боеголовки мощностью до 300 килотонн в тротиловом эквиваленте. Дальность тактического ядерного оружия – до 5 500 км. Нет ничего глупее войны с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

сша

донбасс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

в мире, аналитика, обострение ситуации вокруг украины, сша, нато, донбасс