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Высокие темпы роста экономики Грузии продолжатся – премьер
Высокие темпы роста экономики Грузии продолжатся – премьер
Sputnik Грузия
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5%, согласно данным статистики 31.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-31T18:06+0400
2024-07-31T18:06+0400
2024-07-31T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Высокие темпы экономического роста в Грузии сохранятся, что важно для постепенного улучшения социального положения населения, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9,0%. По его словам, за последние три года средний экономический рост Грузии составил 9,7%, и эта хорошая тенденция сохраняется и в 2024 году. "Экономический рост является одним из важнейших факторов развития страны, и мы рады, что первое полугодие этого года мы завершили с экономическим ростом в 9%", – отметил премьер. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе
Высокие темпы роста экономики Грузии продолжатся – премьер
Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5%, согласно данным статистики
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Высокие темпы экономического роста в Грузии сохранятся, что важно для постепенного улучшения социального положения населения, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Согласно данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9,0%.
"Для нас главное – сохранить высокие темпы экономического роста, и я уверен, что так и будет. Мы думаем, что в июле-августе будет высокий экономический рост, и мы должны продолжать в том же духе до конца года. Это главное для того, чтобы постепенно социальное положение нашего населения улучшилось", – заявил Кобахидзе.
По его словам, за последние три года средний экономический рост Грузии составил 9,7%, и эта хорошая тенденция сохраняется и в 2024 году.
"Экономический рост является одним из важнейших факторов развития страны, и мы рады, что первое полугодие этого года мы завершили с экономическим ростом в 9%", – отметил премьер.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.