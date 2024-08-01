https://sputnik-georgia.ru/20240801/chto-my-edim-posetiteli-restorana-v-tbilisi-okazalis-v-klinike-s-salmonellezom-289287775.html

Что мы едим: посетители ресторана в Тбилиси оказались в клинике с сальмонеллезом

Что мы едим: посетители ресторана в Тбилиси оказались в клинике с сальмонеллезом

Sputnik Грузия

Сотрудники Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку ресторана и выявили несоответствия нормам безопасности 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T17:30+0400

2024-08-01T17:30+0400

2024-08-01T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Сальмонеллез был подтвержден у трех из шести посетителей ресторана "Ори катха" в Тбилиси, который закрыли на время, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия. По данным агентства, шесть пациентов поступили в клинику с симптомами сальмонеллеза. После лабораторного подтверждения трех случаев инфекции, выяснилось, что все они если в ресторане "Ори катха" хинкали, шашлык из филе курицы и салат "Цезарь". Кроме того, для изучения были изъяты фарш для хинкали и салат "Цезарь". Сальмонеллез – заболевание, вызванное палочками сальмонеллы. Большинство случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме, однако иногда сальмонеллез может представлять угрозу для жизни. Степень тяжести болезни зависит от факторов, связанных с хозяином, и от серотипа сальмонеллы. Симптомы болезни появляются через 6-72 часа (обычно через 12-36 часов) после поглощения Salmonella, и болезнь длится от 2 до 7 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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