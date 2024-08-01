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Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
В столице Грузии дождь с грозой ожидается 2 августа 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T19:45+0400
2024-08-01T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии 2-5 августа, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой 2 августа. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. Преимущественно ясную погоду прогнозируют синоптики 3-5 августа, а температура воздуха прогреется до 34 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) со 2 до 5 августа погода будет преимущественно ясной, а температура воздуха составит 31-33 градуса тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) в этот период ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 30-33 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 28-33 градуса тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается слабый кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 25-30 градусов тепла. В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь с грозой 2 августа. 4 и 5 августа погода преимущественно будет ясной. Температура воздуха днем составит 30-33 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 2 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. А 3-5 августа погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит 30-33 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 18-23 градуса тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Дожди и грозы – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

19:45 01.08.2024
© photo: Sputnik / StringerНепогода в столице Грузии
Непогода в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В столице Грузии дождь с грозой ожидается 2 августа
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Кратковременный дождь с грозой ожидается в некоторых районах Грузии 2-5 августа, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
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В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой 2 августа. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов тепла. Преимущественно ясную погоду прогнозируют синоптики 3-5 августа, а температура воздуха прогреется до 34 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) со 2 до 5 августа погода будет преимущественно ясной, а температура воздуха составит 31-33 градуса тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) в этот период ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 30-33 градуса тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 28-33 градуса тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается слабый кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.
В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь с грозой 2 августа. 4 и 5 августа погода преимущественно будет ясной. Температура воздуха днем составит 30-33 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 2 августа ожидается кратковременный дождь с грозой. А 3-5 августа погода будет преимущественно ясной. Температура воздуха днем составит 30-33 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 18-23 градуса тепла.
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