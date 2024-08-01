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Дзюдоист из Грузии завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

Дзюдоист из Грузии завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

На счету Грузии уже третья медаль. Ранее были завоеваны золото и серебро в турнире дзюдоистов 01.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.Суламанидзе в финале уступил Зелиму Коцоеву из Азербайджана.Таким образом, на счету Грузии уже третья медаль. Ранее были завоеваны золото и серебро в турнире дзюдоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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