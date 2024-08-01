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Дзюдоист из Грузии завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже
Дзюдоист из Грузии завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
На счету Грузии уже третья медаль. Ранее были завоеваны золото и серебро в турнире дзюдоистов 01.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.Суламанидзе в финале уступил Зелиму Коцоеву из Азербайджана.Таким образом, на счету Грузии уже третья медаль. Ранее были завоеваны золото и серебро в турнире дзюдоистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, олимпиада-2024 в париже
Дзюдоист из Грузии завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже
20:08 01.08.2024 (обновлено: 20:24 01.08.2024)
На счету Грузии уже третья медаль. Ранее были завоеваны золото и серебро в турнире дзюдоистов
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже.
Суламанидзе в финале уступил Зелиму Коцоеву из Азербайджана.
Таким образом, на счету Грузии уже третья медаль. Ранее были завоеваны золото и серебро в турнире дзюдоистов.