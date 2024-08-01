https://sputnik-georgia.ru/20240801/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--statistika-za-iyun-289270033.html

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июнь

Экономика Грузии продолжает расти – статистика за июнь

Sputnik Грузия

Значительный вклад в рост экономики страны в июне 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и коммуникации... 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T09:01+0400

2024-08-01T09:01+0400

2024-08-01T09:01+0400

экономика

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статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9,0%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в июне 2024 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и коммуникации, транспорта и складирования, профессиональной и научно-технической деятельности. Тенденция к снижению наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности. Что выросло и на сколько По данным за январь-июнь 2024 года, экспорт сократился на 6,7%, а импорт вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 5,5 тысячи новых предприятий, на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Тодрадзе, рост в секторе финансовой и страховой деятельности связан с ростом процентных доходов коммерческих банков. В сфере строительства рост связан с объемом строительства жилых и нежилых зданий-сооружений, а также со специализированными строительными работами. Кроме того, Тодрадзе отметил, что импорт цемента и клинкера в июне вырос на 30%. Что касается профессиональной и научно-технической деятельности, то рост был связан с разработкой компьютерных программ, а также с расширением объемов различных видов консультационной деятельности. В сфере транспорта и складирования рост в основном был связан с работой воздушного транспорта. Хотя также в направлении сухопутного транспорта наблюдались тенденции роста, в основном по направлению транспортной обработкой грузов и складирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"