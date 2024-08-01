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Грузинский дзюдоист прошел в четвертьфинал олимпийского турнира

Грузинский дзюдоист прошел в четвертьфинал олимпийского турнира

Sputnik Грузия

Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Аарон Вольф, выступающий за Израиль 01.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, победил в 1/8 финала на Олимпийских играх в Париже.Суламанидзе встретился с Дженнаро Пирелли из Италии и победил иппоном. Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Аарон Вольф, выступающий за Японию.Суламанидзе – призёр чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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