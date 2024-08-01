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Грузинский дзюдоист прошел в четвертьфинал олимпийского турнира
Грузинский дзюдоист прошел в четвертьфинал олимпийского турнира
Sputnik Грузия
Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Аарон Вольф, выступающий за Израиль 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, победил в 1/8 финала на Олимпийских играх в Париже.Суламанидзе встретился с Дженнаро Пирелли из Италии и победил иппоном. Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Аарон Вольф, выступающий за Японию.Суламанидзе – призёр чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, париж, грузия, олимпиада-2024 в париже
Грузинский дзюдоист прошел в четвертьфинал олимпийского турнира
14:21 01.08.2024 (обновлено: 14:32 01.08.2024)
Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Аарон Вольф, выступающий за Израиль
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, победил в 1/8 финала на Олимпийских играх в Париже.
Суламанидзе встретился с Дженнаро Пирелли из Италии и победил иппоном.
Следующим соперником грузинского дзюдоиста станет Аарон Вольф, выступающий за Японию.
Суламанидзе – призёр чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов.