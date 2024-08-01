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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 1 августа
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 1 августа
Sputnik Грузия
В шестой день Олимпиады разыграют 18 комплектов медалей в 8 видах спорта 01.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Два грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 1 августа.В шестой день Олимпиады разыграют 18 комплектов медалей в 8 видах спорта.В копилке сборной Грузии две медали – золото и серебро завоевали дзюдоисты.ДзюдоВ весовой категории до 100 килограммов выступит грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе. Он начнет свое выступление с 1/8 финала, а соперник определится в поединке 1/16 финала.Суламанидзе – призёр чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов.БоксГрузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) в 1/4 финала встретится с Мухаммедсабыром Базарбаем из Казахстана. В случае победы грузинский боксер гарантирует себе бронзовую медаль.Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023), серебряный призер чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лаша гурули, париж, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, лаша гурули, париж, олимпиада-2024 в париже
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 1 августа
В шестой день Олимпиады разыграют 18 комплектов медалей в 8 видах спорта
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Два грузинских спортсмена выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 1 августа.
В шестой день Олимпиады разыграют 18 комплектов медалей в 8 видах спорта.
В копилке сборной Грузии две медали – золото и серебро завоевали дзюдоисты.
В весовой категории до 100 килограммов выступит грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе. Он начнет свое выступление с 1/8 финала, а соперник определится в поединке 1/16 финала.
Суламанидзе – призёр чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 2023 и 2024 годов.
Грузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) в 1/4 финала встретится с Мухаммедсабыром Базарбаем из Казахстана. В случае победы грузинский боксер гарантирует себе бронзовую медаль.
Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023), серебряный призер чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.