https://sputnik-georgia.ru/20240801/nakazanie-za-vyrubku-lesa-i-nezakonnye-lesopilki-planiruyut-uzhestochit-v-gruzii-289287560.html
Наказание за вырубку леса и незаконные лесопилки планируют ужесточить в Грузии
Наказание за вырубку леса и незаконные лесопилки планируют ужесточить в Грузии
Sputnik Грузия
Незаконная вырубка леса и незаконные лесопилки в Грузии – одни из самых распространенных нарушений в Грузии 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T19:20+0400
2024-08-01T19:20+0400
2024-08-01T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил правительству Грузии поправки в "Кодекс административных правонарушений" и "Уголовный кодекс Грузии", предусматривающие ужесточение наказания за незаконные лесопилки и вырубку леса в стране. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Незаконная вырубка леса и незаконные лесопилки в Грузии являются одними из самых распространенных нарушений. Только в июне 2024 года сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии выявили 156 фактов вырубки и закрыли 8 нелегальных лесопилок. Согласно представленным правительству поправкам, нарушение требования о регистрации лесопилок повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет вместо штрафа. Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой наличие на лесопилке круглых немаркированных стволов повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет, а если речь идет о крупном размере, то будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ужесточаются и санкции за незаконную вырубку древесных растений. Поправки устанавливают уголовную ответственность за незаконную вырубку большого количества древесных растений в государственном лесу или заповедной зоне – от 5 до 7 лет лишения свободы. Поправки будут переданы парламенту для обсуждения и вступят в силу после утверждения в трех чтениях законодательным органом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
грузия, новости, ираклий кобахидзе, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Наказание за вырубку леса и незаконные лесопилки планируют ужесточить в Грузии
Незаконная вырубка леса и незаконные лесопилки в Грузии – одни из самых распространенных нарушений в Грузии
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил правительству Грузии поправки в "Кодекс административных правонарушений" и "Уголовный кодекс Грузии", предусматривающие ужесточение наказания за незаконные лесопилки и вырубку леса в стране.
Незаконная вырубка леса и незаконные лесопилки в Грузии являются одними из самых распространенных нарушений. Только в июне 2024 года сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии выявили 156 фактов вырубки и закрыли 8 нелегальных лесопилок.
"Лес – это о чем мы должны особенно заботиться. Это особенное богатство нашей страны, которое мы должны сохранить для будущих поколений, и именно этому служат превентивные меры, которые разработаны и будут отражены в соответствующих законах", – сказал Кобахидзе.
Согласно представленным правительству поправкам, нарушение требования о регистрации лесопилок повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет вместо штрафа.
Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой наличие на лесопилке круглых немаркированных стволов повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет, а если речь идет о крупном размере, то будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ужесточаются и санкции за незаконную вырубку древесных растений. Поправки устанавливают уголовную ответственность за незаконную вырубку большого количества древесных растений в государственном лесу или заповедной зоне – от 5 до 7 лет лишения свободы.
Поправки будут переданы парламенту для обсуждения и вступят в силу после утверждения в трех чтениях законодательным органом.