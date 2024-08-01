https://sputnik-georgia.ru/20240801/nakazanie-za-vyrubku-lesa-i-nezakonnye-lesopilki-planiruyut-uzhestochit-v-gruzii-289287560.html

Наказание за вырубку леса и незаконные лесопилки планируют ужесточить в Грузии

Наказание за вырубку леса и незаконные лесопилки планируют ужесточить в Грузии

Sputnik Грузия

Незаконная вырубка леса и незаконные лесопилки в Грузии – одни из самых распространенных нарушений в Грузии 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T19:20+0400

2024-08-01T19:20+0400

2024-08-01T19:20+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил правительству Грузии поправки в "Кодекс административных правонарушений" и "Уголовный кодекс Грузии", предусматривающие ужесточение наказания за незаконные лесопилки и вырубку леса в стране. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Незаконная вырубка леса и незаконные лесопилки в Грузии являются одними из самых распространенных нарушений. Только в июне 2024 года сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии выявили 156 фактов вырубки и закрыли 8 нелегальных лесопилок. Согласно представленным правительству поправкам, нарушение требования о регистрации лесопилок повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет вместо штрафа. Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой наличие на лесопилке круглых немаркированных стволов повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет, а если речь идет о крупном размере, то будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ужесточаются и санкции за незаконную вырубку древесных растений. Поправки устанавливают уголовную ответственность за незаконную вырубку большого количества древесных растений в государственном лесу или заповедной зоне – от 5 до 7 лет лишения свободы. Поправки будут переданы парламенту для обсуждения и вступят в силу после утверждения в трех чтениях законодательным органом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии