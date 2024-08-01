https://sputnik-georgia.ru/20240801/reestr-donorov-stvolovykh-kletok-sozdadut-v-gruzii-289270731.html

Реестр доноров стволовых клеток создадут в Грузии

Реестр доноров стволовых клеток создадут в Грузии

Sputnik Грузия

Реестр доноров создается при сотрудничестве со Всемирной организацией доноров костного мозга 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T15:05+0400

2024-08-01T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси профинансирует часть реестра доноров стволовых клеток на его начальном этапе, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Создание реестра доноров стало необходимым после введения в Грузии новых правил донорства органов. По его словам, создание реестра доноров стволовых клеток будет способствовать неродственной пересадке костного мозга. "Это важный фактор для пациента и его семьи, так как это в некоторой степени облегчит их финансовое и эмоциональное бремя", – сказал Каладзе. Реестр доноров создается при сотрудничестве со Всемирной организацией доноров костного мозга. Правила донорства Парламент Грузии в ноябре 2023 года утвердил обновленный закон "О пересадке органов", который предполагает пересмотр всего подхода к этому вопросу в стране. Он вступит в силу с 1 января 2025 года.Согласно новым правилам, пациенты, ожидающие пересадки органов, должны бесплатно зарегистрироваться в очереди, чтобы иметь доступ к органам. Порядок очередности менять с другими ожидающими будет запрещено. Донорство органов должно быть добровольным и безвозмездным. Согласиться на донорство сможет только дееспособный и совершеннолетний человек.Донорство органов от живого человека возможно только при соблюдении следующих принципов: донор – это дееспособный и совершеннолетний гражданин Грузии; лицо без гражданства, лицо, имеющее либо статус беженца, соискателя убежища, либо гуманитарный статус; а также иностранец – генетический родственник гражданина Грузии. Донор обязательно должен быть родственником того человека, которому дает орган, либо находиться с ним в близкой эмоциональной связи. В случае клеточного донорства могут принять участие другие лица-участники программы клеточного донорства, если донорами не могут быть родственники или друзья. Для чего нужен реестрПересадка костного мозга или введение в человеческий организм здоровых кроветворных клеток, чтобы заменить поврежденные или больные, применяется при таких заболеваниях, как:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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