https://sputnik-georgia.ru/20240801/rossiya-gotova-k-dialogu-s-gruziey---matvienko-289283974.html

Россия готова к диалогу с Грузией - Матвиенко

Россия готова к диалогу с Грузией - Матвиенко

Sputnik Грузия

Между Россией и Грузией с 2008 года разорваны дипломатические отношения 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T12:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Парламенты России и Грузии пока не контактируют друг с другом, однако российские власти готовы к диалогу, если с грузинской стороны будет желание, заявил председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов.Глава Совфеда отметила, что в октябре в Грузии пройдут выборы, и они определят дальнейший социально-экономический путь страны.Диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.В марте 2024 года дипломат Зураб Абашидзе покинул пост спецпредставителя премьера и это место занял Георгий Каджая. Абашидзе вел переговоры с Карасиным с первого дня запуска пражского формата, с декабря 2012 года, после прихода к власти "Грузинской мечты".В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, григорий карасин, зураб абашидзе, совет федерации рф, валентина матвиенко, тбилиси, грузино-российские отношения