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Стоит ли странам Южного Кавказа быть разменной монетой?

Стоит ли странам Южного Кавказа быть разменной монетой?

Sputnik Грузия

Российский эксперт рассказала о том, как отношения между Россией и США влияют на динамику в странах Южного Кавказа и Черноморского региона 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T20:30+0400

2024-08-01T20:30+0400

2024-08-01T20:53+0400

пресс-центр sputnik грузия

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грузино-российские отношения

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Ситуация бы нормализовалась быстрее, если бы удалось исключить из обширного противостояния между Западом и Россией конфликты на Южном Кавказе, считает научный сотрудник кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, специалист по вопросам региональной безопасности Сусанна Шашева. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции на тему "Как сохранить мир и безопасность в регионе Кавказа" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Конфликт на Украине оказывает значительное влияние на безопасность в прилегающих регионах. Продолжающиеся с 2014 года кризис и последующие военные действия фактически разрушили систему международной безопасности в Черноморском регионе, создавая уязвимость в Восточной Европе и на Южном Кавказе. В условиях, когда восточноевропейские страны находятся под защитой военно-политического блока, южно-кавказские государства оказываются менее защищенными и в большей степени подверженными угрозе нового противостояния великих держав. Эта ситуация усугубляет общую нестабильность и повышает риски для региональной безопасности. Обеспокоенное положением дел на глобальном и региональном уровнях правительство Грузии стремится обезопасить государство от втягивания в новый виток противостояния. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что продолжающийся конфликт на Украине создает риски для Грузии. В том числе по причине отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции и отправлять добровольцев. Недавно Служба государственной безопасности начала расследовать дело о покушении на основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, в котором, по мнению ведомства, были замешаны грузинские боевики, вернувшиеся с Украины. "На мой взгляд, конечно, определенное влияние на безопасность в регионе существует, но, если быть более точными, премьер-министр больше связывает эту ситуацию с грядущими парламентскими выборами и в Грузии, а также с выборами в США. То есть, вероятно, ситуация и на Кавказе, и в Грузии будет меняться в зависимости от того, какая сила победит в Америке, и в дальнейшем какой путь они выберут для своей стратегии в регионе", – заявила Шашева По мнению эксперта, тенденция в плане безопасности неблагоприятная, поскольку предвыборный период представляет собой момент нестабильности, когда происходят протестные акции, и возможны различные инциденты. В Грузии данная тенденция сохранится, а об изменениях можно будет говорить лишь с течением времени, когда ситуация прояснится. В последнее время больше наблюдается усиление негативной риторики между Грузией и США. Оба государства все чаще обмениваются обвинениями по вопросам внутренней политики и международных отношений. Вашингтон критикует Тбилиси за недостаточные реформы и демократические процессы. В ответ грузинское руководство обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела страны. Правительство Грузии придерживается мнения, что радикальные действия и заявления исходят не от стран и правительств, а от отдельных их представителей, которые занимают ключевые посты в институтах власти на Западе. "Грузинская мечта" решила характеризовать недоброжелателей страны собирательным термином "глобальная партия войны". "Чаще всего под ним следует понимать именно различные группировки, организации, даже отдельные лица, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в различных регионах, странах, продвигая военные конфликты и стремясь к тому, чтобы полностью изменить текущий уклад безопасности", – пояснила эксперт. Действия этих групп лиц связывают с дестабилизацией в различных сферах социально-политической жизни, с поставками вооружений либо санкциями. Они работают на полную дестабилизацию региона или страны, и стремятся создать гуманитарный кризис, порождающий политический вакуум, который после можно заполнить и использовать ситуацию в интересах т. н. "партии глобальной войны". Напряжение между Вашингтоном и Тбилиси стало возрастать по ряду причин, среди которых важное место занимает спор о постройке глубоководного порта Анаклия. Расположение порта вблизи России и Турции делает его важным геополитическим узлом для США в стратегии сдерживания Москвы. Наличие столь крупного порта, который не контролируется Россией, в соответствии с видением американцев, должен ослабить контроль Москвы на транспортные маршруты в Черноморском регионе, и, как следствие, ее политическое влияние на соседние страны. Однако риторика грузинского правительства изменилась и произошло то, что называют "разворотом на Восток". Строительством глубоководного порта Анаклия займется китайский и сингапурский подрядчик, который будет обладать 49% акций, в то время как государство сохранит за собой 51%. "Я бы не сказала, что не смогли найти инвестора на Западе, скорее, учитывая динамику развития отношений за последний год и, вообще, некий поворот Грузии в сторону Востока, это было вполне предсказуемым решением и, на мой взгляд, очень верным, поскольку сейчас Запад ввиду всего того, что он пытается предложить на Южном Кавказе, в том числе Грузии, все равно является не самым надежным партнером", – подчеркнула Шашева. Эксперт считает, что для Грузии было стратегически правильным решением повернуться на Восток и передать строительство порта Анаклия Китаю. Сотрудничество с Пекином способно обеспечить экономическую стабильность и безопасность в регионе, но процесс следует рассматривать в динамике. На фоне предстоящих выборов, США и Россия будут внимательно следить за ситуацией, и можно предположить, что американцы предпримут провокационные шаги, поскольку прагматичный курс "Грузинской мечты" вызывает недовольство у Вашингтона, стремящегося обеспечить дальнейшее движение Грузии в фарватере своих интересов. В контексте геополитического противостояния Южный Кавказ является важнейшим перекрестком интересов России и США. После восстановления контроля Азербайджаном над Карабахом и исхода армян, позиции России несколько ослабли, однако она остается ключевым игроком в регионе. Это противостояние тормозит развитие межгосударственных отношений, несмотря на значительную экономическую зависимость стран Южного Кавказа от России: в 2023 году товарооборот Армении с Россией составил почти 7,3 млрд долларов, Азербайджана – 4,3 млрд долларов, Грузии – около 2,5 млрд долларов. В то же время Армения делает шаги в сторону США, укрепляя стратегическое сотрудничество, что осложняет продвижение российских интересов и коммуникацию с важнейшим союзником в регионе. Недавние заявления заместителя главы Госдепа США Узры Зейи и проведение военных учений с участием США вызывают напряженность в Москве, особенно после обвинений Армении в адрес России и ОДКБ в бездействии. США и ЕС тем временем активно стимулируют Ереван к продолжению этого курса, что ставит страны Южного Кавказа в сложное положение. Одновременно, вопреки укреплению стратегического партнерства России и Азербайджана, США также стремятся усилить свое влияние в Азербайджане, инвестируя значительные средства и лоббируя свои интересы в энергетическом секторе Каспийского региона. "Стоит ли странам Южного Кавказа быть разменной монетой для США? Я убеждена, что то, что США сейчас делает с республиками на Южном Кавказе, в целом связано с напряженными отношениями, с конфронтацией США и России. Как Украина была достаточно разменной монетой, не хотелось бы видеть повторение того, чтобы республики Южного Кавказа сыграли такую же роль", – подчеркивает эксперт. По мнению Шашевой, в топ-3 с точки зрения региональных угроз для Грузии можно включить: нерешенные территориальные конфликты, стагнацию диалога с Европейским союзом, и третье – усиление влияния Запада в Черноморском регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, россия, черноморский регион, сша, грузино-российские отношения