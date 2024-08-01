https://sputnik-georgia.ru/20240801/ubiystvo-na-zapade-gruzii-obvineniya-predyavleny-shesti-grazhdanam-289292240.html

Убийство на западе Грузии: Обвинения предъявлены шести гражданам

Убийство на западе Грузии: Обвинения предъявлены шести гражданам

Sputnik Грузия

Шести участникам инцидента, находящимся в розыске, предъявили обвинение в организации и участии в групповом насилии 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T21:11+0400

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2024-08-01T21:11+0400

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генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила заочно шести гражданам обвинения по факту организации насилия и расправы, во время которой погиб человек в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что группа лиц, в том числе обвиняемые, из-за ссоры 19 мая в Сенаки пришли к дому, где проживали два брата, и расправились с ними и их гостем. Все трое получили ранения разной степени тяжести, один из них скончался. Все напавшие скрылись с места преступления. Одного из них удалось задержать на следующий день и ему было предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства двух или более человек. Задержанный уже находится в предварительном заключении и ему грозит от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Еще шести участникам инцидента, находящимся в розыске, предъявили обвинение в организации и участии в групповом насилии. Прокуратура будет требовать для них заочно заключения в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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