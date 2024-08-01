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Умер известный грузинский врач-инфекционист Тенгиз Церцвадзе

Умер известный грузинский врач-инфекционист Тенгиз Церцвадзе

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет, сообщает... 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T10:37+0400

2024-08-01T10:37+0400

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кто ушел из жизни в 2024 году?

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Генеральный директор Центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе умер в возрасте 76 лет, сообщает телекомпания "Рустави 2".Церцвадзе окончил Тбилисский государственный медицинский институт в 1972 году.В 1990 году он стал директором Центра, а с 2007 года – генеральным директором. В 2006 году Церцвадзе стал профессором Департамента инфекционных заболеваний и клинической иммунологии Тбилисского государственного медуниверситета. Церцвадзе являлся членом Американского общества инфекционистов, Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, Европейской ассоциации по изучению печени, Нью-Йоркской Академии наук, вице-президентом Научной ассоциации инфекционистов, гепатологов, паразитологов и микробиологов Грузии, Международного общества по борьбе со СПИД.Тенгиз Церцвадзе – кавалер ордена Чести (1998) и президентского ордена "Сияние" (2019). В 2020 году стал Почетным гражданином Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел из жизни в 2024 году?, новости, грузия, тенгиз церцвадзе