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Выпускники смогут пройти стажировку в госведомствах в Грузии – конкурс уже объявлен
Выпускники смогут пройти стажировку в госведомствах в Грузии – конкурс уже объявлен
Sputnik Грузия
Конкурс пройдет в два этапа: отбор документов, затем – собеседования 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T12:30+0400
2024-08-01T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Примерно три тысячи выпускников грузинских вузов получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам премьера, конкурс уже объявлен, и выпускники смогут подать документы со 2 по 8 августа. Выпускники ознакомятся с функционированием системы государственной службы, что, по словам премьера, должно способствовать их карьерному росту и развитию в будущем. Основным критерием отбора будет академическая успеваемость. По словам Кобахидзе, ведомства определили дополнительные квалификационные требования в соответствии со своей спецификой. Конкурс пройдет в два этапа: отбор документов, затем – собеседования.Как будет проходить стажировка?Согласно правилам прохождения стажировки в госведомствах, стажер должен закончить одну из ступеней высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) или учиться на последнем курсе.Для попадания в программу он должен знать государственный язык, не иметь судимости за умышленное преступление и предоставить справку о проверке на наркотики.Принимают на стажировку на основе конкурса. Заявки на конкурс будут приниматься в электронном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, трудоустройство, вузы грузии
новости, грузия, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, трудоустройство, вузы грузии
Выпускники смогут пройти стажировку в госведомствах в Грузии – конкурс уже объявлен
Конкурс пройдет в два этапа: отбор документов, затем – собеседования
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Примерно три тысячи выпускников грузинских вузов получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в государственных структурах страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
По словам премьера, конкурс уже объявлен, и выпускники смогут подать документы со 2 по 8 августа.
"В общей сложности до 3 тысяч выпускников получат возможность пройти стажировку в государственных структурах, что создаст важную основу для их карьерного роста", – заявил Кобахидзе.
Выпускники ознакомятся с функционированием системы государственной службы, что, по словам премьера, должно способствовать их карьерному росту и развитию в будущем.
Основным критерием отбора будет академическая успеваемость. По словам Кобахидзе, ведомства определили дополнительные квалификационные требования в соответствии со своей спецификой.
Конкурс пройдет в два этапа: отбор документов, затем – собеседования.
Как будет проходить стажировка?
Согласно правилам прохождения стажировки в госведомствах, стажер должен закончить одну из ступеней высшего образования (бакалавриат, магистратура, докторантура) или учиться на последнем курсе.
Для попадания в программу он должен знать государственный язык, не иметь судимости за умышленное преступление и предоставить справку о проверке на наркотики.
Принимают на стажировку на основе конкурса. Заявки на конкурс будут приниматься в электронном виде.