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Последний парад США на Украине: 1,5 млрд долларов бандеровцам не помогут

Последний парад США на Украине: 1,5 млрд долларов бандеровцам не помогут

Sputnik Грузия

Ситуация для США и НАТО является критической, и им сейчас как воздух нужна передышка в виде перемирия для того, чтобы снова начать копить силы, считает военный... 02.08.2024, Sputnik Грузия

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Военная помощь США киевскому режиму обрекает на уничтожение сотни тысяч украинских солдат, и не влияет на стратегию российской СВО. Утопающий хватается за соломинку, американский "гегемон" отчаянно пытается сохранить однополярный мир – за счет прокси-войны с Россией на украинском ТВД, и все же проигрывает.Пентагон 29 июля объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,5 млрд долларов. Правда, в ближайшее время киевский режим может рассчитывать лишь на седьмую часть "пакета". Остальное выделено на долгосрочную перспективу.За время российской специальной военной операции ВСУ в 62-й раз получат из запасов Пентагона вооружение, средства ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, мины, противотанковые ракеты Javelin. США за два года предоставили Украине военную помощь на сумму более 55,4 млрд долларов, и еще один скромный "пакет" принципиально не изменит победоносный ход российской СВО. Только одна обещанная американцами батарея подержанных ЗРК Patriot оценивается в 100 млн долларов.Европейские союзники по НАТО изрядно опустошили свои арсеналы, выдохлись.ФРГ и Дания 29 июля передали ВСУ восемь танков Leopard 1A5 с запчастями и 21 тысячу снарядов для зенитных самоходных установок Gepard. Франция пообещала киевскому режиму 18 САУ Caesar, 128 бронетранспортеров VAB, противотанковые ракеты, грузовики и радары. Для понимания, за время СВО уничтожены 909 самолетов и вертолетов, более 28 тысяч БПЛА, 556 ЗРК, 16725 танков и бронемашин, 13960 единиц РСЗО и артиллерийских орудий.Заметим, ранее обещанные бандеровцам истребители F-16 так и не долетели "до середины Днепра". За полтора года в странах НАТО подготовлено всего шесть украинских летчиков. По данным The New York Times, в 2024 году ВСУ получат не более 10 натовских самолетов. Командование ВСУ иллюзий не питает, и надеется использовать F-16 для охоты за российскими ракетами в глубоком оперативном тылу, то есть далеко за линией фронта и подальше от российских средств ПВО.Американские деньги и старые "боевые железки" помогают киевскому режиму лишь в ускоренном уничтожении мобилизационных резервов. Украинская армия с начала конфликта в 2022 году безвозвратно потеряла (погибшими) до 700 тысяч военнослужащих. Не считая миллионов раненых, которые уже не смогут вернуться в строй и в нормальную гражданскую жизнь. Неслучайно в украинской Верховной раде начали публично говорить о важности переговоров с Москвой для скорейшего завершения боевых действий. И даже самозванец Владимир Зеленский готов отойти от своей бессмысленной "формулы мира"."Минска-3" не будетРоссия на украинском ТВД загнала США и НАТО в тупик. Проекция американской военной мощи в Европе оказалась крайне неубедительной. Российская армия уверенно идет вперед, и украинскому прокси-войску не остановить этого стратегического движения к целям СВО. На пороге нового геополитического фиаско Вашингтон лихорадит. Отдельные аналитики ЦРУ считают, что перед неизбежностью унизительного поражения Белый дом в ближайшие полгода способен санкционировать применение на Украине тактического ядерного оружия США.Полагаю, безумцев останавливает лишь неотвратимое возмездие – видимые в небе близ Тихоокеанского побережья США и невидимые в морских глубинах (сибирских шахтах) российские термоядерные боеголовки крылатых и межконтинентальных ракет.Созданная в Вашингтоне по поручению Конгресса комиссия обнаружила серьезные недостатки в Стратегии национальной обороны Пентагона, и пришла к выводу, что США практически не готовы к большой войне с Россией. Не касаясь даже рисков растущей военной мощи Китая, Ирана и других "государств-изгоев".Оказалось, Пентагон с бюджетом 850 млрд долларов "недофинансирован и недостаточно структурирован", а потенциал американского ВПК не отвечает существующим угрозам. В опубликованном 29 июля докладе комиссии подчеркнуто: "Растущее сотрудничество между Китаем и Россией, наряду с более тесными связями между Россией и Ираном, а также Россией и Северной Кореей, предполагает, что в будущем США могут столкнуться с более масштабными проблемами". Вашингтон тревожит экономическая устойчивость, ядерный и космический потенциал России. Главный вывод комиссии Конгресса: США не в состоянии конкурировать с КНР и Россией, и не смогут победить в случае войны с ними.Ни один безумец в высоких кабинетах Вашингтона и Брюсселя не вспоминает сегодня о планах нанесения "стратегического поражения России на поле боя". В сложившейся критической ситуации США и НАТО стремятся любой ценой получить передышку в прокси-войне с РФ – достичь перемирия, чтобы приподнять западный ВПК, нарастить силы и возможности марионеточной украинской армии, подготовить второй эшелон (войско польское). Для очередной попытки Drang nach Osten. Однако "Минска-3" не будет, ведь Москва уже "проходила" этот способ спасения и перевооружения бандеровского режима.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакцииПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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