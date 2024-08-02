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Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов
Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов
Sputnik Грузия
Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2 %. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. При этом за шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 21,1%, доход же от граждан Турции, наоборот, вырос на 9%. Вырос на 14,2% и доход от граждан ЕС. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона. Из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года.Наибольшее число визитов в Грузию за шесть месяцев 2024 года осуществили граждане Турции. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, туризм, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, туризм, грузия, новости, национальный банк грузии
Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов
Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2 %.
Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
380,2
527 519
Турция
287,7
623 972
Евросоюз
246,3
183 355
Израиль
175,4
126 213
Азербайджан
78,5
99 472
При этом за шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 21,1%, доход же от граждан Турции, наоборот, вырос на 9%. Вырос на 14,2% и доход от граждан ЕС.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона.
Из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года.
Пятерка стран по числу визитов в Грузию в январе-июне 2024 года
Страна
Число визитов, тысяч
Рост, %
Турция
623,9
7,1
Россия
527,5
-8,7
Армения
387,7
-2,4
Израиль
126,2
18,5
Азербайджан
99,5
16,0
Наибольшее число визитов в Грузию за шесть месяцев 2024 года осуществили граждане Турции.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.
В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.