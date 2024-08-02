https://sputnik-georgia.ru/20240802/dokhody-gruzii-ot-turizma-za-polgoda-priblizilis-k-dvum-milliardam-dollarov-289294952.html

Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов

Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов

Sputnik Грузия

Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T09:01+0400

2024-08-02T09:01+0400

2024-08-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников с 1 января по 30 июня 2024 года составили 1,9 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом, пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы за два квартала 2024 года выросли на 5,2 %. Кто тратит деньги Наибольшую сумму в период с 1 января по 30 июня 2024 года потратили визитеры из России – 171,2 миллиона долларов. При этом за шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доход от граждан России снизился на 21,1%, доход же от граждан Турции, наоборот, вырос на 9%. Вырос на 14,2% и доход от граждан ЕС. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июне 2024 года выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 миллиона. Из общего числа визитов 2,1 миллиона были туристическими, что на 10% больше, чем в первом квартале прошлого года.Наибольшее число визитов в Грузию за шесть месяцев 2024 года осуществили граждане Турции. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, туризм, грузия, новости, национальный банк грузии