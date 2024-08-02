https://sputnik-georgia.ru/20240802/doroga-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-vazhnaya-chast-transportnogo-koridora--ministr-289296503.html

Дорога к границе Грузии с Азербайджаном важная часть транспортного коридора – министр

Дорога к границе Грузии с Азербайджаном важная часть транспортного коридора – министр

Sputnik Грузия

Строительство новой автомагистрали было критически необходимо, так как движение грузовых автомобилей через села происходило с перебоями и стандарты... 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T13:08+0400

2024-08-02T13:08+0400

2024-08-02T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Открытый участок объездной дороги Бакурцихе-Цнори, ведущей к границе Грузии с Азербайджаном, важен для развития международных транспортных коридоров страны, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе на открытии нового участка дороги в Кахети. Участок Бакурцихе-Цнори является частью одной из главных дорог региона Кахети (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Со стороны Алазанской долины построена новая объездная дорога, которая соединяет международную дорогу Тбилиси – Бакурцихе – Лагодехи – граница Азербайджана с существующей внутренней дорогой. По словам министра, строительство новой автомагистрали было критически необходимо, так как движение грузовых автомобилей через села происходило с перебоями и стандарты безопасности дорожного движения не были обеспечены. "Новая дорога Бакурцихе-Цнори обходит густонаселенный город Цнори и 6 близлежащих сел: Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнаари и Сакобо. Проехать новый участок дороги можно будет всего за 10 минут", - отметил министр. По словам министра, важно, что уже запланирован полный ремонт старой дороги, проходящей через Цнори и шесть населенных пунктов, что позволит существенно улучшить условия жизни населения. Кроме того, Карселадзе подчеркнул, что очень важна и тенденция роста транспортных потоков. Согласно анализу интенсивности движения, транзитное движение на магистрали международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи в 2023 году выросло на 135% по сравнению с 2019 годом, периодом до пандемии, и с 2022 года тенденция роста сохраняется. Следовательно, строительство новой автомагистрали было критически необходимо, заявил Карселадзе. "Когда мы говорим о развитии Кахетинского шоссе, важно отметить высокие темпы работ, которые ведутся на 35-километровом участке четырехполосной трассы Тбилиси-Сагареджо, первый 4-километровый участок которой был открыт в прошлом году, а работы на следующих 32-километровых участках находятся на завершающей стадии и движение будет открыто уже в этом году", сказал министр. В своем выступлении министр отметил, что в общей сложности планируется построить новую магистральную дорогу до Бакурцихе протяженностью 85 км. "С 2021 года мы уже пользуемся объездной дорогой Гурджаани, будет построен участок протяженностью 35,3 км для продления дороги от Гурджаани до Телави, участок длиной 40 км до Лагодехи, и на этих условиях мы приедем из Тбилиси в Телави ​​всего за 1 час 20 минут по магистральным дорогам Кахети", - отметил он. Говоря о развитии дорожной инфраструктуры Кахети, министр подчеркнул важность завершенного в прошлом году ремонта 30-километрового участка Тианети-Ахмета, который соединяет два региона и по которому можно проехать за 20 минут вместо 2 часов, а также ремонта 67-километровой дороги Гумбати-Хирса-Энамта-Сабатло-Самтацкаро, 11-километровой дороги Чумлаки-Алаверди и полного ремонта до 34 километров дороги Гомбори. По его словам, большое значение имеет также интенсивная работа по повышению безопасности дорожного движения, которая ведется на 52-х из 65 км ремонтируемого участка дороги Тушети. По словам Карселадзе, по развитию дорожной инфраструктуры по всей Кахети реализуются проекты на сумму более 1 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий карселадзе, кахети, азербайджан, департамент автомобильных дорог