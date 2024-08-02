https://sputnik-georgia.ru/20240802/dvizhenie-na-allee-agmashenebeli-v-tbilisi-budet-ogranicheno-289298829.html
Движение на аллее Агмашенебели в Тбилиси будет ограничено
Движение на аллее Агмашенебели в Тбилиси будет ограничено
Sputnik Грузия
Ограничение будет действовать в течение двух недель 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T12:40+0400
2024-08-02T12:40+0400
2024-08-02T12:40+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
мэрия тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870202_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_05dbf3921452d27844084734a3400be6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на аллее Давида Агмашенебели в Тбилиси будет временно ограничено со 2 августа в связи с проходящими плановыми ремонтными работами, сообщает мэрия Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации мэрии, ведутся плановые работы по восстановлению деформационных швов моста рядом с гипермаркетом "Гудвил". Ограничение будет действовать в течение двух недель. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870202_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_9ddd8659c9a0ff63d87335a8ee52eeb8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, общество, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, общество, мэрия тбилиси
Движение на аллее Агмашенебели в Тбилиси будет ограничено
Ограничение будет действовать в течение двух недель
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на аллее Давида Агмашенебели в Тбилиси будет временно ограничено со 2 августа в связи с проходящими плановыми ремонтными работами, сообщает мэрия Тбилиси.
По информации мэрии, ведутся плановые работы по восстановлению деформационных швов моста рядом с гипермаркетом "Гудвил".
Ограничение будет действовать в течение двух недель.
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.