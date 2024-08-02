https://sputnik-georgia.ru/20240802/dvizhenie-na-allee-agmashenebeli-v-tbilisi-budet-ogranicheno-289298829.html

Движение на аллее Агмашенебели в Тбилиси будет ограничено

Движение на аллее Агмашенебели в Тбилиси будет ограничено

Sputnik Грузия

Ограничение будет действовать в течение двух недель 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T12:40+0400

2024-08-02T12:40+0400

2024-08-02T12:40+0400

грузия

новости

тбилиси

общество

мэрия тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870202_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_05dbf3921452d27844084734a3400be6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение автотранспорта на аллее Давида Агмашенебели в Тбилиси будет временно ограничено со 2 августа в связи с проходящими плановыми ремонтными работами, сообщает мэрия Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации мэрии, ведутся плановые работы по восстановлению деформационных швов моста рядом с гипермаркетом "Гудвил". Ограничение будет действовать в течение двух недель. Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям столицы за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, общество, мэрия тбилиси