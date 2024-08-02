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Движение по главной трассе Грузии восстановлено
Движение по главной трассе Грузии восстановлено
Sputnik Грузия
Ремонтные работы на мостовом переходе через реку Ксани удалось завершить раньше, чем планировалось 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T15:15+0400
2024-08-02T15:15+0400
2024-08-02T17:06+0400
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грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение по обеим полосам на 40-м километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено для транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бетонный защитный слой на проезжей части моста был поврежден, что создавало угрозу безопасному движению транспортных средств. В связи с продолжающимися восстановительными работами движение на мосту было частично ограничено, транспортные средства двигались только по одной полосе. На мосту через реку Ксани восстановительные работы проведены на обеих полосах движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение по главной трассе Грузии восстановлено
15:15 02.08.2024 (обновлено: 17:06 02.08.2024)
Ремонтные работы на мостовом переходе через реку Ксани удалось завершить раньше, чем планировалось
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение по обеим полосам на 40-м километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено для транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
По информации ведомства, неотложные ремонтные работы на мостовом переходе через реку Ксани (западное направление), которые начались 5 июня, удалось завершить раньше, чем планировалось. Изначально датой завершения работ называлось 5 августа.
Бетонный защитный слой на проезжей части моста был поврежден, что создавало угрозу безопасному движению транспортных средств. В связи с продолжающимися восстановительными работами движение на мосту было частично ограничено, транспортные средства двигались только по одной полосе.
На мосту через реку Ксани восстановительные работы проведены на обеих полосах движения.