https://sputnik-georgia.ru/20240802/dvizhenie-po-glavnoy-trasse-gruzii-vosstanovleno-289307309.html

Движение по главной трассе Грузии восстановлено

Движение по главной трассе Грузии восстановлено

Sputnik Грузия

Ремонтные работы на мостовом переходе через реку Ксани удалось завершить раньше, чем планировалось 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T15:15+0400

2024-08-02T15:15+0400

2024-08-02T17:06+0400

грузия

новости

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Движение по обеим полосам на 40-м километре дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе восстановлено для транспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бетонный защитный слой на проезжей части моста был поврежден, что создавало угрозу безопасному движению транспортных средств. В связи с продолжающимися восстановительными работами движение на мосту было частично ограничено, транспортные средства двигались только по одной полосе. На мосту через реку Ксани восстановительные работы проведены на обеих полосах движения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители