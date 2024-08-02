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Грузинский дзюдоист проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Париже

Грузинский дзюдоист проиграл в четвертьфинале Олимпиады в Париже

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, проиграл в четвертьфинале турнира на... 02.08.2024, Sputnik Грузия

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2024-08-02T14:58+0400

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гурам тушишвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, проиграл в четвертьфинале турнира на Олимпиаде в Париже.Тушишвили встречался с Тедди Ринером из Франции, который победил иппоном.Грузинский дзюдоист не сможет продолжить борьбу за бронзу в репешаже, так как его дисквалифицировали с турнира.Сегодня также выступала дзюдоистка дзюдоистка Софио Сомхишвили в весовой категории свыше 78 килограммов. В 1/16 финала она победила Рене Лухт из Германии иппоном. Но в 1/8 финала проиграла француженке Романе Дикко и выбыла из соревнований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, гурам тушишвили, олимпиада-2024 в париже