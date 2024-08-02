https://sputnik-georgia.ru/20240802/gruziya-na-olimpiade-2024--itogi-sedmogo-dnya-sostyazaniy-v-parizhe-289313820.html

Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги седьмого дня состязаний в Париже

Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги седьмого дня состязаний в Париже

Sputnik Грузия

Грузию в пятницу представили на Олимпиаде пять спортсменов, но все они выступили неудачно 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T23:23+0400

2024-08-02T23:23+0400

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гурам тушишвили

нино салуквадзе

люба головина

международная федерация дзюдо

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Пять грузинских спортсменов выступили на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четырех видах спорта в пятницу, 2 августа.В седьмой день Олимпиады разыграли 25 комплектов медалей в 14 видах спорта.В копилке сборной Грузии по прежнему три медали – золото и два серебра завоевали дзюдоисты.Скандал на дзюдоГрузинский дзюдоист Гурам Тушишвили, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, дошел до четвертьфинала, где уступил Тедди Ринеру из Франции.После поединка между Тутишвили и Ринером произошел инцидент, из-за которого Гурам Тушишвили был дисквалифицирован и больше не сможет участвовать в Олимпиаде.Кроме того, грузинский дзюдоист дисквалифицирован на все турниры до окончательного решения дисциплинарного комитета Международной федерации дзюдоСегодня также выступала дзюдоистка дзюдоистка Софио Сомхишвили в весовой категории свыше 78 килограммов. В 1/16 финала она победила Рене Лухт из Германии иппоном. Но в 1/8 финала проиграла француженке Романе Дикко и выбыла из соревнований.СтрельбаВ пятницу выступила знаменосец сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2024, трехкратный олимпийский медалист и чемпион Игр-1988 Нино Салуквадзе. Она приняла участие в квалификации по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, но не смогла пробиться в финал.Салуквадзе уже принимала участие в квалификационном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 27 июля. 55-летняя спортсменка в сумме набрала 562 очка и наняла 38 место.БатутВ пятницу на старт соревнований в прыжках на батуте вышла Люба Головина. В квалификации спортсменка заняла 11 место, что не позволило ей выйти в финальную часть соревнований.Головина является участница трёх Олимпиад: 2008, 2012 и 2016 годов, серебряный призёр II Европейских игр в индивидуальной программе.Легкая атлетикаДебютантка Олимпийских игр Лика Харчилава приняла участие в квалификационном забеге на дистанцию 100 метров, в котором заняла пятое место, что не хватило для выхода в следующий этап.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гурам тушишвили, нино салуквадзе, люба головина, международная федерация дзюдо, олимпиада-2024 в париже