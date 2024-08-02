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Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги шестого дня состязаний в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги шестого дня состязаний в Париже
Sputnik Грузия
Грузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль 02.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузия выиграла третью медаль на летних Олимпийских играх в Париже. Серебро завоевал дзюдоист Илья Суламанидзе.В шестой день Олимпиады разыгрывались 18 комплектов медалей в 8 видах спорта.В копилке сборной Грузии три медали – золото и два серебра завоевали дзюдоисты.ДзюдоВ весовой категории до 100 килограммов грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе стал серебряным призером. Суламанидзе в финале уступил Зелиму Коцоеву из Азербайджана. Ранее грузин победил Дженнаро Пирелли из Италии, Аарона Вольфа из Японии и Даниэля Эйха из Швейцарии.БоксГрузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) в 1/4 финала победил Базарбая Мухаммедсабыра из Казахстана. Грузинский боксер вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль. Его соперником станет кубинец Эрисланди Альварес.Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023), серебряный призер чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, лаша гурули, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, париж, лаша гурули, олимпиада-2024 в париже
Грузия на Олимпиаде-2024 – итоги шестого дня состязаний в Париже
Грузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Грузия выиграла третью медаль на летних Олимпийских играх в Париже. Серебро завоевал дзюдоист Илья Суламанидзе.
В шестой день Олимпиады разыгрывались 18 комплектов медалей в 8 видах спорта.
В копилке сборной Грузии три медали – золото и два серебра завоевали дзюдоисты.
В весовой категории до 100 килограммов грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе стал серебряным призером.
Суламанидзе в финале уступил Зелиму Коцоеву из Азербайджана.
Ранее грузин победил Дженнаро Пирелли из Италии, Аарона Вольфа из Японии и Даниэля Эйха из Швейцарии.
Грузинский боксер Лаша Гурули (-63,5 кг) в 1/4 финала победил Базарбая Мухаммедсабыра из Казахстана.
Грузинский боксер вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль. Его соперником станет кубинец Эрисланди Альварес.
Гурули – двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2023), серебряный призер Европейских игр (2023), серебряный призер чемпионата Европы (2022), многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях.