https://sputnik-georgia.ru/20240802/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniya-gruzin-2-avgusta-289296742.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 2 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступления грузин 2 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии три медали – золото и два серебра завоевали дзюдоисты 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T10:52+0400

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2024-08-02T10:52+0400

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нино салуквадзе

люба головина

гурам тушишвили

париж

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Пять грузинских спортсменов выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в четырех видах спорта в пятницу, 2 августа.В седьмой день Олимпиады разыграют 25 комплектов медалей в 14 видах спорта.В копилке сборной Грузии три медали – золото и два серебра завоевали дзюдоисты.ДзюдоВ весовой категории свыше 100 килограммов выступит грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили. Он начнет свое выступление с 1/8 финала, а соперник определится в поединке 1/16 финала.Тушишвили – серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира 2018 года в весовой категории свыше 100 кг и чемпион Европы 2017 годаВ весовой категории свыше 78 килограммов выступит грузинская дзюдоистка Софио Сомхишвили. Она начнет свое выступление с 1/16 финала поединком с Рене Лухт из Германии.СтрельбаВ пятницу выступит знаменосец сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2024, трехкратный олимпийский медалист и чемпион Игр-1988 Нино Салуквадзе. Она примет участие в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров (квалификация).Салуквадзе уже принимала участие в квалификационном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 27 июля. 55-летняя спортсменка в сумме набрала 562 очка и наняла 38 место.БатутВ пятницу на старт соревнований в прыжках на батуте выйдет Люба Головина. В 14:00 начнутся квалификационные соревнования, а финалы стартуют в 15:50.Головина является участница трёх Олимпиад: 2008, 2012 и 2016 годов, серебряный призёр II Европейских игр в индивидуальной программе.Легкая атлетикаНа старт в пятницу выйдет и дебютантка Олимпийских игр Лика Харчилава. Она примет участие в квалификационных забегах на дистанцию 100 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, нино салуквадзе, люба головина, гурам тушишвили, париж, олимпиада-2024 в париже