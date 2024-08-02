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Месяц Сафар в 2024: начало, значение и традиции священного месяца

Месяц Сафар в 2024: начало, значение и традиции священного месяца

Sputnik Грузия

Сафар – второй месяц мусульманского календаря, который является для последователей ислама священным, в 2024-м начинается 5 августа 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T18:31+0400

2024-08-02T18:31+0400

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Месяцу Сафар предшествует священный месяц Мухаррам, в первый день которого мусульмане встретили новый 1446 год – Рас-ас-Сана, или День хиджры, в 2024-м наступил 7 июля. О значении и традициях месяца Сафар, а также о предрассудках, связанных с ним, читайте в Sputnik Грузия. Почему месяц называют Сафар? Предание повествует, что месяц Сафар, который с арабского переводится как "желтый", символизирует приближающуюся осень и напоминает мусульманам о том, что лето подходит к концу и скоро начнутся холода. По другому преданию, месяц назвали так из-за опустения (исфаар) Мекки, так как в этот период люди отправлялись в путешествие и город становился пустынным. Еще один факт связывают с названием месяца Сафар – как утверждают некоторые источники, в это время обычно совершались набеги на другие племена, которые оставляли без имущества – это называют сифран мин аль-матаа. Предрассудки и суеверия В доисламские времена месяц Сафар, преимущественно его первые 13 дней, считали периодом бед и несчастий, из-за этого старались не вступать в эти дни в брак и не принимать важных решений. С приходом пророка Мухаммеда все плохие приметы и предзнаменования упразднили как несоответствующие учению Ислама. Ислам учит, что нет такого месяца или времени года, который считался бы неблагоприятным. По словам пророка, плохим или хорошим месяц может быть только по воле Аллаха –успешным эти дни будут для человека, если он сеет добро, а если грешит, то Всевышний его накажет. Исторические события также опровергают ошибочное представление мусульманского общества о месяце Сафар. Например, ночь переселения пророка Мухаммеда вместе с его сподвижниками из Мекки в Медину отмечают 27 числа месяца Сафар. Мусульманское летоисчисление Хиджры (переселение) ведется с 16 июля 622 года нашей эры. Вдобавок, любимая дочь пророка Мухаммеда – Фатима замуж вышла в священном месяце Сафар. Однако суеверные люди осторожничают по сей день и с наступлением месяца Сафар переносят принятие важных решений – сватовство, заключение крупных сделок, путешествия и поездки, на более "благоприятный" период. Традиции В священный месяц Сафар верующие стремятся совершить как можно больше богоугодных дел. Правоверные в этот период, по традиции, посещают больных, помогают слабым и неимущим, а также раздают милостыню. Также мусульмане заботятся о процветании своей семьи и оказывают помощь родным и близким. Материал подготовлен на основе открытых источников

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