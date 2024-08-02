https://sputnik-georgia.ru/20240802/ne-imeet-znacheniya-deputat-pravyaschey-partii-gruzii-otsenil-raskol-v-oppozitsionnoy-partii-289313633.html

Не имеет значения: депутат правящей партии Грузии оценил раскол в оппозиционной партии

Не имеет значения: депутат правящей партии Грузии оценил раскол в оппозиционной партии

Sputnik Грузия

Накануне председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия и его супруга Тамар Черголеишвили заявили, что покидают партию 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T22:29+0400

2024-08-02T22:29+0400

2024-08-02T23:03+0400

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гига бокерия

михаил саакашвили

тамара черголеишвили

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Перегруппировка в оппозиции не имеет значения и не окажет прямого влияния на большую часть общества и страны, сказал депутат от правящей силы "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили. Накануне председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия и его супруга, руководитель интернет-издания "Табула" Тамар Черголеишвили заявили, что покидают партию из-за того, что часть ведущих лиц в партии решила отклониться от выбранного курса. Бокерия являлся одним из самых влиятельных политиков Грузии и одним из организаторов прихода к власти Михаила Саакашвили. В 2008-2010 годах был первым заместителем министра иностранных дел Грузии. С ноября 2010 года Бокерия занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии, от должности освобожден уходящим президентом Саакашвили в ноябре 2013 года В 2016 году из-за разногласий с Саакашвили он покинул основанную им партию и вместе с соратниками создал партию "Европейская Грузия – движение за свободу", а в 2021 году возглавил ее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гига бокерия, михаил саакашвили, тамара черголеишвили, европейская грузия