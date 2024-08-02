https://sputnik-georgia.ru/20240802/prezident-gruzii-pomilovala-22-zaklyuchennykh-289300491.html

Президент Грузии помиловала 22 заключенных

Президент Грузии помиловала 22 заключенных

Sputnik Грузия

Право на помилование – дискреционное право президента Грузии 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T15:00+0400

2024-08-02T15:00+0400

2024-08-02T15:00+0400

грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

президент грузии

помилование

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 22 заключенных, из которых 14 выйдут на свободу, говорится в сообщении администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Еще семи заключенным по решению президента сократили срок заключения, а одного полностью освободили от условного наказания. Из 22 помилованных – 1 женщина. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , президент грузии, помилование