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Президент Грузии помиловала 22 заключенных
Президент Грузии помиловала 22 заключенных
Sputnik Грузия
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T15:00+0400
2024-08-02T15:00+0400
2024-08-02T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 22 заключенных, из которых 14 выйдут на свободу, говорится в сообщении администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Еще семи заключенным по решению президента сократили срок заключения, а одного полностью освободили от условного наказания. Из 22 помилованных – 1 женщина. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , президент грузии, помилование
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , президент грузии, помилование
Президент Грузии помиловала 22 заключенных
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 22 заключенных, из которых 14 выйдут на свободу, говорится в сообщении администрации главы государства.
Еще семи заключенным по решению президента сократили срок заключения, а одного полностью освободили от условного наказания.
Из 22 помилованных – 1 женщина.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент Грузии на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства на основании заявления самого осужденного и приговора суда.