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У Иванишвили осложнился коронавирус

У Иванишвили осложнился коронавирус

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Коронавирус у основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили осложнился, он все еще... 02.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Коронавирус у основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили осложнился, он все еще проходит курс лечения, в связи с чем запоздало его поздравительное письмо грузинским олимпийцам, сообщили в пресс-службе партии. Коронавирус подтвердился у Иванишвили две недели назад. Что касается поздравления олимпийцам, то Иванишвили выразил уверенность, что спортсменов ждет еще много побед.Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес первое золото Грузии на Олимпийских играх в Париже. Серебро для сборной страны завоевали дзюдоисты Тато Григалашвили и Илья Суламанидзе.Согласно решению правительства Грузии, каждый олимпийский чемпион получит миллион лари, серебряный призер – полмиллиона лари, а бронзовый призер – 250 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, бидзина иванишвили, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия