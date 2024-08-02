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У Иванишвили осложнился коронавирус
У Иванишвили осложнился коронавирус
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Коронавирус у основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили осложнился, он все еще... 02.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Коронавирус у основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили осложнился, он все еще проходит курс лечения, в связи с чем запоздало его поздравительное письмо грузинским олимпийцам, сообщили в пресс-службе партии. Коронавирус подтвердился у Иванишвили две недели назад. Что касается поздравления олимпийцам, то Иванишвили выразил уверенность, что спортсменов ждет еще много побед.Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес первое золото Грузии на Олимпийских играх в Париже. Серебро для сборной страны завоевали дзюдоисты Тато Григалашвили и Илья Суламанидзе.Согласно решению правительства Грузии, каждый олимпийский чемпион получит миллион лари, серебряный призер – полмиллиона лари, а бронзовый призер – 250 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, бидзина иванишвили, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, общество, бидзина иванишвили, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Коронавирус у основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили осложнился, он все еще проходит курс лечения, в связи с чем запоздало его поздравительное письмо грузинским олимпийцам, сообщили в пресс-службе партии.
Коронавирус подтвердился у Иванишвили две недели назад.
"В настоящее время состояние здоровья Бидзины Иванишвили удовлетворительное", – говорится в сообщении партии.
Что касается поздравления олимпийцам, то Иванишвили выразил уверенность, что спортсменов ждет еще много побед.
"Я желаю успехов нашим олимпийцам. Уверен, что впереди еще много побед", – говорится в поздравлении Иванишвили.
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури, выступающий в весовой категории до 90 килограммов, принес первое золото Грузии на Олимпийских играх в Париже. Серебро для сборной страны завоевали дзюдоисты Тато Григалашвили и Илья Суламанидзе.
Согласно решению правительства Грузии, каждый олимпийский чемпион получит миллион лари, серебряный призер – полмиллиона лари, а бронзовый призер – 250 тысяч лари.