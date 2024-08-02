https://sputnik-georgia.ru/20240802/uroven-inflyatsii-v-gruzii-opustilsya-nizhe-2-289310559.html

Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2%

Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 2%

Sputnik Грузия

В июле 2024 года по сравнению с июнем уровень инфляции составил -0,4% 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T17:57+0400

2024-08-02T17:57+0400

2024-08-02T17:57+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Годовая инфляция (июль 2024 года к июлю 2023 года) в Грузии составила 1,8% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (июнь 2024 года к июню 2023 года) в Грузии составляла 2,2%. Больше всего цены выросли в сферах транспорта (9,4%), гостиниц и ресторанов (6,7%), на алкогольную и табачную продукцию (4,3%), а также в сфере образования (3,8%). Цены снизились на связь (7,6%), одежду и обувь (3,8%), жилье, воду, электроэнергию, газ (2,8%), на отдых и развлечения (1,1%), а также мебель (1,0%). В июле 2024 года по сравнению с июнем уровень инфляции составил -0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"