https://sputnik-georgia.ru/20240802/yushkov-smozhet-li-evropa-dogovoritsya-o-postavkakh-gaza-iz-azerbaydzhana-cherez-rossiyu-289301334.html

Юшков: сможет ли Европа договориться о поставках газа из Азербайджана через Россию?

Юшков: сможет ли Европа договориться о поставках газа из Азербайджана через Россию?

Sputnik Грузия

Сохранение транзита российского газа для Украины – это сохранение статуса важной для Европы страны 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T14:48+0400

2024-08-02T14:48+0400

2024-08-02T14:48+0400

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фонд национальной энергетической безопасности

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Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как Киев шантажирует европейцев с помощью транзита? Будет ли заключен новый транзитный договор, и каким он может быть? А также сможет ли Европа договориться о поставках азербайджанского газа через Россию?

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, россия, европа, азербайджан, украина, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео