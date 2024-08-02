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Юшков: сможет ли Европа договориться о поставках газа из Азербайджана через Россию?
Юшков: сможет ли Европа договориться о поставках газа из Азербайджана через Россию?
Sputnik Грузия
Сохранение транзита российского газа для Украины – это сохранение статуса важной для Европы страны 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T14:48+0400
2024-08-02T14:48+0400
2024-08-02T14:48+0400
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Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как Киев шантажирует европейцев с помощью транзита? Будет ли заключен новый транзитный договор, и каким он может быть? А также сможет ли Европа договориться о поставках азербайджанского газа через Россию?
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мультимедиа, видео, в мире, россия, европа, азербайджан, украина, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, европа, азербайджан, украина, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Юшков: сможет ли Европа договориться о поставках газа из Азербайджана через Россию?
Сохранение транзита российского газа для Украины – это сохранение статуса важной для Европы страны
Такое мнение в интервью "Sputnik на русском" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как Киев шантажирует европейцев с помощью транзита? Будет ли заключен новый транзитный договор, и каким он может быть? А также сможет ли Европа договориться о поставках азербайджанского газа через Россию?