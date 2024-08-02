https://sputnik-georgia.ru/20240802/zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-armenii-i-gruzii-289299680.html

Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии

Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии

Sputnik Грузия

Землетрясение произошло в 10:44 по тбилисскому времени 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T13:38+0400

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2024-08-02T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на грузино-армянской границе, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Очаг землетрясения, которое произошло в 10:44 по тбилисскому времени, залегал на глубине 12 километров. Эпицентр был зафиксирован в 26 километрах от Дманиси и в 9 километрах от села Самеба. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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