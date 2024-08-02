Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240802/zemletryasenie-proizoshlo-na-granitse-armenii-i-gruzii-289299680.html
Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии
Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии
Sputnik Грузия
Землетрясение произошло в 10:44 по тбилисскому времени 02.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-02T13:38+0400
2024-08-02T13:38+0400
грузия
новости
происшествия
армения
дманиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/03/284675311_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_fa9dd08dc70ead53dd5ec544dd1049fe.jpg
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на грузино-армянской границе, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Очаг землетрясения, которое произошло в 10:44 по тбилисскому времени, залегал на глубине 12 километров. Эпицентр был зафиксирован в 26 километрах от Дманиси и в 9 километрах от села Самеба. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
дманиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/03/284675311_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6a72bbdf7d47b0fef1c3883f08b0592.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, армения, дманиси
грузия, новости, происшествия, армения, дманиси

Землетрясение произошло на границе Армении и Грузии

13:38 02.08.2024
© photo: SputnikСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2024
© photo: Sputnik
Подписаться
Землетрясение произошло в 10:44 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на грузино-армянской границе, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Очаг землетрясения, которое произошло в 10:44 по тбилисскому времени, залегал на глубине 12 километров. Эпицентр был зафиксирован в 26 километрах от Дманиси и в 9 километрах от села Самеба.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0