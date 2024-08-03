https://sputnik-georgia.ru/20240803/azerbaydzhanskiy-zhurnalist-afgan-sadygov-zaderzhan-v-tbilisi--289322614.html
Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси
Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси
Sputnik Грузия
Главред сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей 03.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-03T20:21+0400
2024-08-03T20:21+0400
2024-08-03T20:21+0400
происшествия
грузия
новости
азербайджан
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси с целью экстрадиции на родину, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии. По данным МВД, Садыгов был задержан, так как является разыскиваемым властями Азербайджана по фактам угроз и вымогательства с 2024 года. По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, азербайджан, тбилиси
происшествия, грузия, новости, азербайджан, тбилиси
Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси
Главред сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси с целью экстрадиции на родину, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии.
По данным МВД, Садыгов был задержан, так как является разыскиваемым властями Азербайджана по фактам угроз и вымогательства с 2024 года.
По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей.