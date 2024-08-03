https://sputnik-georgia.ru/20240803/azerbaydzhanskiy-zhurnalist-afgan-sadygov-zaderzhan-v-tbilisi--289322614.html

Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси

Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси

Sputnik Грузия

Главред сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей 03.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-03T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси с целью экстрадиции на родину, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии. По данным МВД, Садыгов был задержан, так как является разыскиваемым властями Азербайджана по фактам угроз и вымогательства с 2024 года. По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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