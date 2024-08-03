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Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси
Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси
Sputnik Грузия
Главред сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей 03.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси с целью экстрадиции на родину, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии. По данным МВД, Садыгов был задержан, так как является разыскиваемым властями Азербайджана по фактам угроз и вымогательства с 2024 года. По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, азербайджан, тбилиси
происшествия, грузия, новости, азербайджан, тбилиси

Азербайджанский журналист Афган Садыгов задержан в Тбилиси

20:21 03.08.2024
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 03.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Главред сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси с целью экстрадиции на родину, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на МВД Грузии.
По данным МВД, Садыгов был задержан, так как является разыскиваемым властями Азербайджана по фактам угроз и вымогательства с 2024 года.
По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей.
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