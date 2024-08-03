https://sputnik-georgia.ru/20240803/na-meste-tragedii-v-shovi-postroyat-khram---premer-gruzii-289320119.html

На месте трагедии в Шови построят храм – премьер Грузии

На месте трагедии в Шови построят храм – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Это меньшее, что можно сделать для людей, потерявших своих близких в результате стихии, сказал Кобахидзе 03.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-03T16:56+0400

2024-08-03T16:56+0400

2024-08-03T18:30+0400

шови

оползень в шови

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Храм построят на месте трагедии на горном курорте Шови, где оползень унес жизни 33 человек, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.На климатическо-бальнеологический курорт Шови, который находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе, 3 августа 2023 года сошел смертоносный оползень. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети. "Это была очень большая трагедия, потрясшая всю страну. И сегодня наш долг проявить максимум внимания и сострадания. Есть в том числе конкретные просьбы касательно благоустройства территории, что важно для потерявших близких. И все делается для того, чтобы эти просьбы выполнить. Здесь будет построен храм. Это своего рода малое сочувствие, которое можно выразить людям, у которых погибли члены семьи", – сказал Кобахидзе.Сообщение об оползнево-селевых процессах на территории курорта Шови поступило в Центр управления общественной безопасностью "112" 3 августа в 15:07. За несколько минут селевые потоки и земля полностью покрыли часть курорта. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Через полчаса после поступления сообщения первая группа спасателей уже была на месте. В ожидании спасателей гости и жители курорта выбирались своими силами. Прибывшие на место спасатели сразу приступили к работе и в результате им удалось обнаружить и перевезти в безопасное место 210 человек. Однако добраться непосредственно к месту трагедии оказалось невозможно. В радиусе нескольких километров все было покрыто илом и грязью. Стали поступать сообщения о пропавших без вести. Уже к вечеру 3 августа на месте работали 400 спасателей с кинологами и дронами. На следующий день к ним присоединились военные. Поиски пропавших без вести и расчистка курорта продолжались до октября. Всего удалось обнаружить 32 тела, тело 33 жертвы трагедии так и не нашли. Среди погибших одна иностранка – гражданка РФ, которая во время трагедии отдыхала на курорте. Спустя год судьба курорта остается открытой. На месте трагедии установят мемориал, его расположат в самом центре, где находились на момент схода оползня большинство погибших. После случившегося в Шови было возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по двум статьям УК Грузии: "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины трагедии Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорилось в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, подчеркивалось в заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шови, оползень в шови, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, национальное агентство окружающей среды