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Роль "Георгиевского трактата" обсудили на конференции в Тбилиси – видео

Роль "Георгиевского трактата" обсудили на конференции в Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Грузинская партия "Солидарность во имя мира" обсудила в рамках научно-практической конференции возможность подписания нового соглашения между Грузией и Россией... 03.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-03T18:48+0400

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"Георгиевский трактат" – договор о покровительстве и верховной власти Российской империи с объединенным восточно-грузинским царством Картли и его переходе под протекторат России был подписан 24 июля (4 августа) 1783 года. На конференции было отмечено, что новый стратегический союз между Россией и Грузией будет основан на взаимоуважении, учитывая интересы обеих стран на основе суверенитета, а также соседних стран. На конференции также была представлена книга историка Нукри Шошиашвили "Грузия в XVIII веке. Ираклий II", в которой по-новому переосмысливается период правления грузинского царя и ситуация в Грузии на момент подписания трактата.

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